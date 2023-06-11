Двое кубанских активистов оштрафованы за дискредитацию армии

11 июня 2023, 20:58

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Суд в Краснодаре оштрафовал местных жителей Григория Белика и Данилу Зиннера.

Как сообщал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года, после чего жители Северо-Кавказского и Южного федеральных округов стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей. Повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием, обратили внимание юристы.

По статье о "дискредитации" ст.20.3.3 ч.1 КоАП РФ оштрафованы Григорий Белик и Данила Зиннер.Их дела рассматривались в Ленинском суде Краснодара, сегодня обратило внимание издание "Кавказ.реалии".*

Подробности вмененного им правонарушения в карточках дел на сайте суда не приводятся.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что Данил Зиннер 5 июня был оштрафован за участие в акции в поддержку Навального**

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* включен в реестр иностранных агентов.

** Алексей Навальный – организатор ФБК, организации, которая была включена в реестр иностранных агентов, признана экстремистской и запрещена на территории России. Штабы Навального признаны в России экстремистскими организациями и внесены в список запрещенных. Сам Навальный внесен в список экстремистов и террористов, составленный Росфинмониторингом.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.