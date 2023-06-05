Четыре краснодарца оштрафованы после акций солидарности с Навальным*

05 июня 2023, 17:25

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Суды в Краснодаре назначили штрафы трем активистам, проводившим одиночные пикеты в поддержку Алексея Навального*, и человеку, который фотографировал одну из этих акций.

Как писал "Кавказский узел", 4 июня, в день рождения Алексея Навального, одиночные акции прошли во многих городах России, в том числе в Волгограде, Краснодаре, Махачкале и Сочи. Не менее трех активистов были задержаны в Волгограде, Краснодаре и Махачкале.

Также около трех десятков человек, сочувствующих Алексею Навальному, провели тайную "протестную прогулку" в Волгограде. Отказ от открытых акций солидарности с осужденным политиком они объяснили боязнью уголовного преследования.

В Краснодаре 4 июня из-за акций в поддержку Навального были задержаны местные жители Данила Зиннер, Павел Мырзин, Виктор Кударенко и Алексей Наталенко. Ночь они провели в отделе полиции, сегодня суд назначил им штрафы, сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"**.

Зиннер и Мырзин, которые проводили одиночные пикеты, оштрафованы на 31 тысячу рублей каждый. Штрафы в 30 тысяч рублей назначены им по статье о дискредитации армии, штрафы в тысячу рублей - по статье о пропаганде экстремистской символики.

Кударенко и Наталенко задержали, когда один из них проводил одиночный пикет, а другой фотографировал акцию. На них составили несколько протоколов о правонарушении, в том числе один протокол по статье об организации несогласованной акции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ). Сегодня Первомайский райсуд оштрафовал Кударенко на 51 тысячу рублей, а Наталенко - на 41 тысячу рублей. Всех четырех задержанных отпустили после заседаний судов.

Павел Мырзин рассказал правозащитникам, что вышел на пикет с плакатом, содержащим призыв освободить Навального. "Вышел на одиночный пикет 4 июня в центр Краснодара, простоял секунд десять, и меня окружила толпа полиции. Посадили в автомобиль и отвезли в ближайшее отделение. Дознаватель составил протокол, затем меня отправили к следователям, которые угрожали мне 15 сутками ареста, посадить в камеру с педофилами и ВИЧ-инфицированными людьми, а также отправить защищать родину на СВО. В итоге меня посадили в камеру без окон и дверей, где я переночевал. Наутро меня отвезли в Ленинский суд", - приводятся в публикации его слова.

Согласно карточкам дел на сайтах Ленинского и Первомайского райсудов Краснодара, все заседания по делам четырех задержанных состоялись сегодня.

Виктор Кударенко был обвинен по части 1 статьи 20.3 1 , части 1 статьи 20.3.3 2 и части 2 статьи 20.2 3 КоАП РФ. Алексей Наталенко обвинялся по части 1 статьи 20.3, части 1 статьи 20.3.3 и части 5 статьи 20.2 4 КоАП РФ. Результаты рассмотрения, по состоянию на 17.15 мск, в карточках дел не указаны.

Напомним, в Ереване 4 июня российские мигранты на акции, приуроченной ко дню рождения Навального, потребовали освободить политзаключенных в России. По оценке организаторов, в акции приняли участие более 300 человек, по данным полиции - 200.

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* Алексей Навальный – организатор ФБК, организации, которая была включена в реестр иностранных агентов, признана экстремистской и запрещена на территории России. Штабы Навального признаны в России экстремистскими организациями и внесены в список запрещенных. Сам Навальный внесен в список экстремистов и террористов, составленный Росфинмониторингом.

** включен в реестр иностранных агентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.