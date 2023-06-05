Не менее трех активистов на юге России подверглись задержаниям на акциях в поддержку Навального*

05 июня 2023, 11:24

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

В городах юга России и Северного Кавказа 4 июня прошли акции солидарности с Алексеем Навальным*. Активисты задерживались силовиками в Краснодаре, Волгограде и Махачкале.

Как сообщал "Кавказский узел", акции в поддержку Навального 4 июня прошли в Сочи, Краснодаре, Волгограде и Махачкале. Волгоградцы провели "протестную прогулку".

4 июня Алексею Навальному* исполнилось 47 лет.

В Волгограде прошли, по меньшей мере, четыре одиночные акции. Telegram-канал "Дозор в Волгограде" опубликовал несколько снимков, на которых показаны участники пикетов на площади перед собором Александра Невского и на центральной набережной Волгограда.

Волгоградец в футболке с надписью "Россия будет счастливой", и изображением в виде наручника на руке Навального был задержан, сообщило сегодня издание "Кавказ. Реалии"**.

"Кавказский узел" также сообщал, что полицейские задержали Анну Семионову, которая проводила одиночный пикет, держа плакат с надписью "Ты не один. С днем рождения".

Из отделения полиции она была отпущена без составления протокола, рассказал адвокат Эдуард Яппаров. "Анну доставили в отдел полиции №4. Административный протокол не составили, материал тоже не составили. В итоге продержали нас ровно три часа, вручили предписание о недопустимости участия в митингах и попрощались", – сказал Яппаров

В Советском районе Махачкалы силовики задержали и доставили в отдел полиции Ибрагима Паркуева, который также проводил акцию в поддержку Навального*.

Несколько акций обошлись без задержаний.

В Сочи акцию в поддержку Навального* провел активист Константин Гудимов. Проведению акции, по его словам, никто не мешал. Гудимов задержан не был.

В Краснодаре одиночный пикет провела местная жительница, она держала в руках плакат с надписью "Дайте Лехе кенгуру #FreeNavalny". Текст на плакате – отсылка к посту Навального, который подал заявление, чтобы администрация колонии предоставила ему это животное, сообщило издание "Протокол".

Напомним, штабы Навального признаны экстремистскими организациями и внесены в список запрещенных. Перед этим решением, 26 апреля 2021 года, прокуратура Москвы приостановила деятельность штабов Навального на фоне подготовки Мосгорсуда к рассмотрению иска о признании их экстремистской организацией. Ростовский, волгоградский и краснодарский штаб, не дожидаясь решения суда, объявили о полном прекращении работы.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp*** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* Алексей Навальный – организатор ФБК, организации, которая была включена в реестр иностранных агентов, признана экстремистской и запрещена на территории России. Штабы Навального признаны в России экстремистскими организациями и внесены в список запрещенных. Сам Навальный внесен в список экстремистов и террористов, составленный Росфинмониторингом.

** внесено в реестр иностранных агентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.