Житель Кубани оштрафован за дискредитацию военных

10 июня 2023, 12:36

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Суд в Усть-Лабинском районе Краснодарского края оштрафовал местного жителя Дмитрия Батыгина, признав его виновным в дискредитации военных.

Как сообщал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края признал виновным местного жителя Дмитрия Батыгина в дискредитации военных и оштрафовал его. Батыгин не признал свою вину и обжаловал решение суда, сообщили 9 июня "Кавказ. Реалии"*.

Издание при этом не уточнило сумму штрафа, и не привело подробностей по делу Батыгина.

В карточке дела на сайте суда указано, что Батыгин оштрафован по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России". Сумма штрафа, как и прочие детали по делу, не указана.

Комментариев от Дмитрия Батыгина или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 8 июня стало известно, что суд назначил штраф в 30 тысяч рублей жительнице Краснодара Софье Бургер, посчитав дискредитацией военных ее публикации в соцсети.

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