Четверо военных из Кабардино-Балкарии убиты на Украине

09 июня 2023, 17:33

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Мурад Гаджиев, Мурат Дышеков, Андрей Котов и Асад Уянаев погибли на Украине, сообщил сегодня глава Кабардино-Балкарии. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 95 военных из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", Азамат Маремкулов стал 91-м жителем Кабардино-Балкарии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Мурад Гаджиев, Мурат Дышеков, Андрей Котов и Асад Уянаев погибли в ходе военной операции на Украине, родным военнослужащих переданы ордена Мужества, сообщил сегодня в своем Telegram-канале глава Кабаридно-Балкарии Казбек Коков. Подробности о погибших и даты их гибели в сообщении не указаны.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 95 военных из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 73 из них, о гибели еще 22 военных стало известно из отчета властей о выплате компенсаций родным 84 погибших в 2022 году на Украине. Власти и силовики на 17.10 мск 9 июня сообщили о гибели на Украине не менее 2060 силовиков с юга России, в том числе 1108 из СКФО и 947 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, погибших в ходе спецоперации, составленный на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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