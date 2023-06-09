Гаяне Акопян приговорена к условному сроку

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Суд в Ереване приговорил Гаяне Акопян к трем годам и 11 месяцам условно по делу о попытке похищения сына премьер-министра Армении. Акопян освобождена в зале суда.

Как писал "Кавказский узел", три адвоката Гаяне Акопян решили прекратить ее защиту, заявив, что Никол Пашинян дал прямые указания правоохранительной и судебной системам вынести обвинительный вердикт, и власти давят на следствие и суд. 31 мая дело было передано в суд. 5 июня Апелляционный суд перевел Акопян под домашний арест, однако в тот же день суд по ходатайству гособвинителя вернул ее под стражу. 9 июня суд провел заседание в закрытом режиме, что стало неожиданностью для защиты.

Гаяне Акопян, матери погибшего в карабахской войне 2020 года солдата, было предъявлено обвинение в попытке похищения Ашота Пашиняна, сына Никола Пашиняна. По версии родителей погибших солдат, активисты встретили Ашота Пашиняна на улице и предложили ему съездить с ними на воинское кладбище "Ераблур", тот сел в машину, но затем выпрыгнул из нее во время движения и убежал.

Ереванский суд первой инстанции общей юрисдикции приговорил Гаяне Акопян по делу о попытке похищения сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ашота, к 3 годам 11 месяцам годам условно. Суд освободил Гаяне в зале суда, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в ОО "Зов сыновей", в которой состоит Акопян.

Ашот Пашинян заявил журналистам, что заседание прошло в закрытом режиме по желанию Гаяне Акопян.

Напомним, по версии следствия, которую озвучил Следком 17 мая, у Апелляционного суда родители погибших военнослужащих подошли к сыну премьер-министра и начали "выкрикивать реплики". Женщина, представившаяся матерью погибшего военного, предложила ему сесть в припаркованную рядом машину, чтобы поговорить, а когда они сели в машину, завела автомобиль, пояснив, что хочет отъехать подальше. Сам Ашот Пашинян заявил, что его пытались похитить. По его версии, он согласился на предложение женщины поговорить в машине, та начала говорить о войне 2020 года и о потерях, а затем стала вести себя неадекватно и нарушать правила дорожного движения. В ответ на требование остановить машину женщина заявила, что ее сына убили, ей уже нечего терять, так что она может Пашиняна даже убить, что повезет его к военному кладбищу, а там решит, отпускать ли. На перекрестке, когда водитель сбавила скорость, Ашот выпрыгнул из автомобиля. Через несколько секунд, когда он поднялся, его сбила белая "Тойота": по словам Ашота, в этой машине он заметил родителей погибших военнослужащих, которые стояли во дворе Апелляционного суда.

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