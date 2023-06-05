Гаяне Акопян вновь отправлена под стражу

05 июня 2023, 22:30

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Гаяне Акопян, обвиняемая в попытке похищения сына премьер-министра Армении, арестована на полтора месяца спустя несколько часов после решения апелляционной инстанции о ее переводе под домашний арест. Защита назвала решение об аресте Акопян политически мотивированным и заявила о намерении добиваться отвода судьи.

Как писал "Кавказский узел", Гаяне Акопян, матери погибшего в карабахской войне 2020 года солдата, было предъявлено обвинение в попытке похищения Ашота Пашиняна, сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна. 20 мая суд постановил арестовать ее на месяц. Сторонники Акопян, к которым присоединились родители погибших солдат из разных районов страны, в знак солидарности начали бессрочную акцию в Ереване, потребовав прекратить ее преследование. Однако 23 мая они прекратили акцию. Трое из адвокатов Акопян решили прекратить ее защиту, заявив, что Пашинян дал прямые указания правоохранительной и судебной системам вынести обвинительный вердикт, расследование ведется беспрецедентными темпами, а власти давят на следствие и суд. 31 мая дело было передано в суд. Cегодня Апелляционный суд в Ереване перевел Акопян под домашний арест.

По версии родителей погибших солдат, активисты встретили Ашота Пашиняна на улице и предложили ему съездить с ними на воинское кладбище "Ераблур", тот сел в машину, но затем выпрыгнул из нее во время движения и убежал.

На сегодняшнем заседании в Ереванском суде первой инстанции прокурор Артур Даниелян представил ходатайство об аресте Гаяне Акопян, обосновывая это тем, что "только арест может обеспечить должное поведение обвиняемой". Защита потребовала смягчить меру наказания, так как находясь под домашним арестом Гаяне Акопян не может пойти на могилу погибшего сына, следует из трансляции заседания в прямом эфире Factor.am.

В ответ присутствовавший на заседании Ашот Пашинян заявил, что "военное кладбище "Ераблур" - это священное место, но суд - это место, где должна быть защищена безопасность человека". В зал заседаний он вошёл через вход, предназначенный для судей, что, как заявил адвокат Георгий Меликян, ставит под сомнение беспристрастность судьи и прокурора, сообщил корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на трансляцию.

Меликян напомнил о заявлении Никола Пашиняна о том, что "есть сегодня такой судья, который может не исполнить его волю". Судья ответил, что рассматривает данное уголовное дело исключительно в правовом поле. "Я ничем не ограничен, и решение, которое он в итоге вынесет, в любом случае, одной из сторон не понравится", - отметил председательствующий судья Манвел Шахвердян.

Адвокат заявил, что его подзащитная не может повлиять на Ашота Пашиняна, поскольку его безопасность обеспечивают сотрудники службы безопасности, подчеркнув, что они присутствовали и во время очной ставки. Ашот Пашинян ответил, что статья о похищении человека предусматривает до восьми лет заключения, и он считает, что домашний арест - слишком мягкая мера пресечения. "Организация, в которой состоит Гаяне Акопян, неоднократно делала угрожающие заявления", - сказал он.

Ашот Пашинян беспокоится, что Гаяне Акопян, находясь на свободе, может попытаться вновь похитить его, добавил прокурор. Суд удалился в совещательную комнату и вернулся с решением арестовать Гаяне Акопян сроком на один месяц и 15 дней.

Решение суда политическое, заявил адвокат Григорий Меликян. "Мы будем ходатайствовать об отводе судьи. Это решение - свидетельство вмешательства <Никола> Пашиняна в процесс. Моей подзащитной изменили меру пресечения, надеясь, что она признает свою вину, но Гаяне Акопян этого не стала делать. Поэтому ее вернули под арест", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Гаяне Акопян не успела побыть дома после изменения меры пресечения на домашний арест, добавил Меликян. "Ее привезли на суд из СИЗО, и теперь вновь отвезут в СИЗО", - заключил он.

Напомним, что по версии следствия, которую озвучил Следком 17 мая, у Апелляционного суда родители погибших военнослужащих подошли к сыну премьер-министра и начали "выкрикивать реплики". Женщина, представившаяся матерью погибшего военного, предложила ему сесть в припаркованную рядом машину, чтобы поговорить, а когда они сели в машину, завела автомобиль, пояснив, что хочет отъехать подальше. Сам Ашот Пашинян заявил, что его пытались похитить. По его версии, он согласился на предложение женщины поговорить в машине, та начала говорить о войне 2020 года и о потерях, а затем стала вести себя неадекватно и нарушать правила дорожного движения. В ответ на требование остановить машину женщина заявила, что ее сына убили, ей уже нечего терять, так что она может Пашиняна даже убить, что повезет его к военному кладбищу, а там решит, отпускать ли. На перекрестке, когда водитель сбавила скорость, Ашот выпрыгнул из автомобиля. Через несколько секунд, когда он поднялся, его сбила белая "Тойота": по словам Ашота, в этой машине он заметил родителей погибших военнослужащих, которые стояли во дворе Апелляционного суда.

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