Власти Грузии анонсировали внесение поправок в закон о гражданстве

06 июня 2023, 04:43

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Поправки в закон "О гражданстве", которые разработало правительство Грузии, призваны облегчить получение гражданства, отметил министр юстиции Рати Брегадзе.

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе 5 июня сообщил о том, что власти вносят изменения в закон "О гражданстве", которые облегчат его получение.

По словам Брегадзе, поправки подготовлены правительством Грузии по поручению премьер-министра. Он озвучил четыре поправки. Во-первых, после принятия изменений соискателям нужно будет сдавать необходимые экзамены до сбора всех документов. Сейчас соискатель сначала собирает необходимые для получения гражданства документы, а лишь потом сдает экзамен. В случае, если экзамен не будет сдан, к процедуре присвоения гражданства власти приступать не будут, пишут "Новости-Грузия".

Вторая поправка разрешает соискателям сдавать экзамены для получения гражданства неограниченно. Если экзамен сдан успешно - то в течение года можно подать заявление на гражданство. В соответствии с третьей поправкой, в случае, если в предоставлении гражданства будет отказано, повторное заявление можно будет подать через полгода, а не через год, как сейчас.

Наконец, четвертая поправка предусматривает уменьшение 10-летнего ценза на получение гражданства с 10 лет до пяти лет проживания в стране.

"Государство сделало все возможное и в разумных пределах для того, чтобы для проживающих за границей соотечественников, решивших получить гражданство Грузии, максимально в рамках возможностей упростить эти процедуры", - приводит слова Брегадзе "Интерпрессньюс".

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