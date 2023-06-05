Грозненец оштрафован за публикацию песни Муцураева

05 июня 2023, 13:18

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Суд оштрафовал жителя Грозного за публикацию в мессенджере песни барда Тимура Муцураева, внесенной в список экстремистских материалов.

Как писал "Кавказский узел", в 2010 году более 30 песен барда Тимура Муцураева были признаны экстремистскими и внесены в федеральный список запрещенных к распространению материалов. За их публикации грозит штраф от одной до трех тысяч рублей или до 15 суток ареста. 7 мая стало известно, что суд в Дербенте оштрафовал местного жителя Артура Таибова из-за опубликованной им в соцсети песни Муцураева.

Тимур Муцураев известен в Чечне со времен первой военной кампании. Он исполнял на русском языке песни о войне, а позже в его творчестве появились религиозные мотивы и призывы к джихаду.

Суд в Грозном признал местного жителя по фамилии Джамбетов виновным в публикации песни Тимура Муцураева "12 тысяч муджахедов" и назначил ему минимальное наказание - штраф в тысячу рублей, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Согласно протоколу, Джамбетов опубликовал песню в марте 2023 года в группе WhatsApp. В суде Джамбетов признал вину, пишет издание.

Аудиозапись "Тимур Муцураев - 12000 муджахедов.mр3" включена в федеральный список экстремистских материалов под номером 4594 по решению Гусевского горсуда Калининградской области от 18 апреля 2017 года, указано в списке экстремистских материалов, размещенном на сайте Минюста.

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