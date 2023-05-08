08 мая 2023, 00:48

Житель Дагестана оштрафован за публикацию песни Муцураева

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Суд в Дербенте оштрафовал местного жителя Артура Таибова из-за опубликованной им в соцсети песни чеченского барда Тимура Муцураева.

По данным следствия, Таибов разместил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" песню Муцураева "Чечня в огне", которая внесена Минюстом в список экстремистских материалов. 

Песню обнаружили силовики. В суде Таибов вину признал и попросил смягчить наказание. В итоге суд признал его виновным в распространении экстремистских материалов и оштрафовал, назначив самое мягкое наказание, пишут 7 мая "Кавказ-Реалии"*.

Отметим, что за распространение экстремистских материалов предусмотрено наказание в виде штрафа от одной до трех тысяч рублей или до 15 суток ареста с конфискацией оборудования.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в ноябре 2022 года суд оштрафовал жительницу Чечни Халимат Эскиеву за публикацию в соцсети видеоклипов на песни Тимура Муцураева.

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*  включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Суд в Волгограде не нашел экстремизма в песне "Про ислам"", "Штраф за легальную песню Муцураева дополнил атмосферу бесправия в Чечне", "Ученые рассказали о связи русского языка и постсоветского джихадизма на Северном Кавказе".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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