Житель Дагестана оштрафован за публикацию песни Муцураева

08 мая 2023, 00:48

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Суд в Дербенте оштрафовал местного жителя Артура Таибова из-за опубликованной им в соцсети песни чеченского барда Тимура Муцураева.

По данным следствия, Таибов разместил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" песню Муцураева "Чечня в огне", которая внесена Минюстом в список экстремистских материалов.

Песню обнаружили силовики. В суде Таибов вину признал и попросил смягчить наказание. В итоге суд признал его виновным в распространении экстремистских материалов и оштрафовал, назначив самое мягкое наказание, пишут 7 мая "Кавказ-Реалии"*.

Отметим, что за распространение экстремистских материалов предусмотрено наказание в виде штрафа от одной до трех тысяч рублей или до 15 суток ареста с конфискацией оборудования.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в ноябре 2022 года суд оштрафовал жительницу Чечни Халимат Эскиеву за публикацию в соцсети видеоклипов на песни Тимура Муцураева.

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* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.