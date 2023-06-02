Грузинский пограничник арестован по обвинению в насилии над туристами

02 июня 2023, 01:45

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Телавский районный суд арестовал на два месяца пограничника, который стрелял в сторону туристов в национальном заповеднике Вашловани и безосновательно надевал на них наручники.

Ареста обвиняемого требовала прокуратура Грузии. Младший сержант Пограничной полиции обвинен в превышении должностных полномочий путем насилия и с применением оружия (пункт "б" части 3 статьи 333 Уголовного кодекса Грузии). Эта статья предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы.

Инцидент с участием пограничника и иностранных туристов произошел в заповеднике Вашловани 28 мая, а 30 мая специальная следственная служба отчиталась о задержании подозреваемого, передал корреспондент "Кавказского узла".

Национальный парк Вашловани находится в юго-восточной части Грузии близ границы с Азербайджаном (регион Кахетия).

Пользователь Facebook* Нанука Авалиани описала инцидент на своей странице: по ее словам, пограничник в нетрезвом состоянии появился в туристическом лагере после полуночи. "Задержал белорусского и российского туристов, надел на них наручники, издевался, заставлял подбирать с земли помидор и в итоге выстрелил в сторону лагеря. Пуля прошла через наши палатки", - передает слова Авалиани телекомпания "Пирвели".

В заявлении Специальной следственной службы утверждается, что насилию со стороны пограничника, который находится при исполнении и патрулировал пешком территорию у турбазы, подверглись туристы "из Великобритании и Белоруссии". О состоянии пограничника в сообщении не упоминается.

"Он самовольно надел наручники на туристов без каких-либо правовых оснований, и произвел один безадресный выстрел из своего табельного оружия", - говорится в публикации на странице ведомства в Facebook*. В результате выстрела никто не пострадал, отмечается в сообщении.

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