02 июня 2023, 01:45

Грузинский пограничник арестован по обвинению в насилии над туристами

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Телавский районный суд арестовал на два месяца пограничника, который стрелял в сторону туристов в национальном заповеднике Вашловани и безосновательно надевал на них наручники. 

Ареста обвиняемого требовала прокуратура Грузии. Младший сержант Пограничной полиции обвинен в превышении должностных полномочий путем насилия и с применением оружия (пункт "б" части 3 статьи 333 Уголовного кодекса Грузии). Эта статья предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы.

Инцидент с участием пограничника и иностранных туристов произошел в заповеднике Вашловани 28 мая, а 30 мая специальная следственная служба отчиталась о задержании подозреваемого, передал корреспондент "Кавказского узла". 
Национальный парк Вашловани находится в юго-восточной части Грузии близ границы с Азербайджаном (регион Кахетия).  

Пользователь Facebook* Нанука Авалиани описала инцидент на своей странице: по ее словам, пограничник в нетрезвом состоянии появился в туристическом лагере после полуночи. "Задержал белорусского и российского туристов, надел на них наручники, издевался, заставлял подбирать с земли помидор и в итоге выстрелил в сторону лагеря. Пуля прошла через наши палатки", - передает слова Авалиани телекомпания "Пирвели".

В заявлении Специальной следственной службы утверждается, что насилию со стороны пограничника, который находится при исполнении и патрулировал пешком территорию у турбазы, подверглись туристы "из Великобритании и Белоруссии". О состоянии пограничника в сообщении не упоминается.

"Он самовольно надел наручники на туристов без каких-либо правовых оснований, и произвел один безадресный выстрел из своего табельного оружия", - говорится в публикации на странице ведомства  в Facebook*. В результате выстрела никто не пострадал, отмечается в сообщении. 

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"ЕСПЧ признал допустимым иск Грузии к России о бордеризации", "Пограничники отказали во въезде в Грузию уроженке Панкиси", "Активисты увидели политическую подоплеку в деле о демаркации границы Грузии и Азербайджана".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

02 июня 2023, 00:46

01 июня 2023, 23:48

01 июня 2023, 22:49

  • Житель Астраханской области погиб на Украине

    Михаил Распопов погиб на Украине, сообщила администрация Харабалинского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 144 жителей Астраханской области.

01 июня 2023, 22:04

  • Силовики задержали отца Лазара Григориадиса

    Бека Григориадис задержан при попытке установить палатку у парламента Грузии, у стен которого проходит акция с требованием освободить Лазара Григориадиса, обвиняемого в нападении на полицейского в ходе протестов против закона об иноагентах.

01 июня 2023, 21:25

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи