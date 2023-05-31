Противоречия премьера и президента Грузии вышли в публичное поле

31 мая 2023, 22:50

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Правительство Грузии фактически проводит пророссийскую политику, а президент своими заявлениями стремиться дистанцироваться от действий правительства, но это вряд ли спасет Грузию от отказа в предоставлении статуса кандидата в Евросоюз, отметили координатор программы Международного центра по конфликтам и переговорам Заал Анджапаридзе и аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Шота Утиашвили.

Как писал "Кавказский узел", президент Грузии Саломе Зурабишвили на торжественной церемонии в День независимости Грузии после традиционных поздравлений раскритиковала правящую партию за утрату курса на евроинтеграцию и извинилась за сближение страны с Россией на фоне открытия авиасообщения с Россией. Выступление президента вызвало ропот на правительственной трибуне.

10 мая президент России Владимир Путин своим указом отменил запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию, который действовал с 2019 года. 19 мая самолет авиакомпании "Азимут" вылетел из Внуково и в тот же день приземлился в международном аэропорту Тбилиси. Этот рейс стал первым прямым рейсом из России в Грузию за четыре года. Прибытие лайнера было встречено акцией протеста в аэропорту.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на форуме по глобальной безопасности 30 мая сделал ряд пророссийских заявлений. В частности, отвечая на вопрос о причинах начала военной спецоперации в Украине, который задал главе грузинского кабинета министров модератор, Гарибашвили ответил, что "одной из причин было расширение НАТО". "Я не хочу спекулировать на этом и не хочу цитировать российское правительство, но одной из причин была воля и намерение Украины стать членом НАТО, поэтому мы видим результаты", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Гарибашвили в эфире грузинской телекомпании "Мтавари архи".

Он акцентировал внимание на войне 2008 года. "В 2008 году у нас были очень трудные дни. Сегодня кто-то, возможно, забыл, что 20% Грузии, нашей территории, оккупировано Россией, а в 2008 году, после войны, Россия не ушла с нашей территории, наоборот, осталась, построили на нашей земле две военные базы, и это результат той разрушительной войны", - заявил Гарибашвили. При этом он подчеркнул, что цель правительства - добиться того "что называется деоккупацией, мирным путем".

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

Правительство синхронно пытается отдалиться и от ЕС и от НАТО, заявила после форума независимый депутат Тамар Кордзая. "Они играют на таких эмоциях, как страхи, бедность. Власть объявляет информационную войну населению. Заявления Гарибашвили вызывают скептицизм у наших партнеров и вопросы - хочет ли действительно Грузия присоединится к западным институтам", - перевел ее слова депутата в эфире телекомпании "Формула" корреспондент "Кавказского узла" .

Разнонаправленность позиций двух ветвей власти Грузии стала очевидной

Противоречия между президентом Грузии и правительством столь сильны, что их уже невозможно скрывать. При этом Зурабишвили намеренно старается отмежеваться от действий правительства, указали опрошенные "Кавказским узлом" грузинские аналитики.

"Цель Зурабишвили - донести слова для большой аудитории, в том числе и для зарубежной, показать, что она - белая ворона среди правящей команды. Возгласы на трибунах (во время выступления президента Грузии на дне независимости с правительственной трибуны доносились крики "Предатель" - прим. "Кавказского узла") - это проявление той степени враждебности, созревшей у партии в отношении Зурабишвили", - сказал корреспонденту "Кавказского узла"координатор программы Международного центра по конфликтам и переговорам Заал Анджапаридзе.

После заявления главы государства правящая партия "Грузинская мечта – Демократическое движение" призвала "не вступать в полемику" с Зурабишвили, также воздержаться ей от критики и напомнила, что Зурабишвили избрана президентом Грузии при поддержке партии."С целью сохранения ее минимальной легитимности приняли решение не вступать с ней в полемику. Выразили надежду, что она не войдет в более острую конфронтацию с обществом. "Грузинская мечта" готова оказать максимальную помощь президенту Грузии для изначального предотвращения углубления конфронтации с народом", - говорится в заявлении партии, имеющемся в распоряжении "Кавказского узла". Партия расценила действия президента Грузии в последний период как крайне необъективные и политически предвзятые, "крайне противоречащие функции лица надпартийной конституционной должности". "Наша позиция – президент должен принципиально воздержаться от критики", - указано в заявлении.

По мнению Анджапаридзе, своим заявлением партия хочет предостеречь Зурабишвили от неверных решений, таких как, например, помилование осужденного генерального директора телекомпании "Мтавари архи" Ники Гварамии, поскольку у правительства нет рычагов влияния на президента, за исключением его импичмента, равно как и у президента из-за ограниченных полномочий нет рычагов влияния на правительство.

Выступление Зурабишвили - ошибка, которая вызовет последствия, заявил аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Ираклий Менагаришвили. "Это был безусловно неудачный шаг, у которого будут свои отрицательные последствия. Это не только политическая ошибка, но и моральная тоже. Общее впечатление складывается отрицательное. Это говорит о разности мнений принципиального характера", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В краткосрочной перспективе критика со стороны президента не скажется на политической ситуации в Грузии и положении страны на международной арене. Однако выступление Гарибашвили на форуме продемонстрировало то, что правительство Грузии избирало пророссийский вектор внешнеполитического курса, указал аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Шота Утиашвили. "Невозможно скрыть напряженность между президентом и правительством, также Зурабишвили выступила с заявлением для привлечения внимания международного сообщества к смене внешнеполитического курса страны. Помимо этого она не хочет, чтобы ее считали частью этого пророссийского переворота ни внутри страны, ни за ее пределами", - сказал он.

По его мнению, международные партнеры страны будут искать в Грузии сторонников прозападных настроений, которые могут противостоять новому пророссийскому вектору, и будут их поддерживать. В этом у президента, у оппозиции, неправительственных организаций и СМИ "очень большая роль", подчеркнул он.

Однако настроения в стране и дальнейшие действия определит решение Евросоюза – предоставит ли он Грузии статус страны кандидата в свои члены. "После такого поведения грузинского правительства, Грузия вряд ли получит статус кандидата. К чему приведет этот отказ? Когда правительство так явно саботирует получение статуса страны-кандидата, думаю, что это вызовет возмущение общества. Развитие событий определит вопрос - будет ли предоставлен этот статус и какова будет реакция общества", - сказал Утиашвили корреспонденту "Кавказского узла".

17 июня 2022 года Еврокомиссия опубликовала 12 рекомендаций для Грузии, при выполнении которых страна получит статус кандидата в члены Евросоюза. 23 июня Совет Евросоюза принял решение признать европейскую перспективу Грузии и готовность предоставить стране статус кандидата в члены ЕС, "как только будут выполнены намеченные приоритеты". 13 июля 2022 года председатель Еврокомиссии Майкл Рупп сообщил, что оценка реформ в Грузии, которые необходимы для получения статуса кандидата в ЕС, будет сделана не ранее 2023 года.

Он привел в пример акции протеста в марте в связи с рассмотрением законопроекта об иноагентах, указывающие на готовность общественности к "борьбе против авторитаризма".

Грузинские НПО раскритиковали заявление Гарибашвили

Общественные организации Грузии осудили заявление премьер-министра Ираклия Гарибашвили, выразив сожаление, что выступление премьер-министра полностью соответствовало нарративу Кремля. НПО напомнили премьер-министру, что он представляет государство, народ которого абсолютным большинством на основе плебисцита, состоявшегося 5 января 2008 года, поддержал вступление Грузии в НАТО.

"Этот выбор закреплен в статье 78 Конституции Грузии, согласно которой конституционные органы должны принять все меры в пределах своих полномочий для обеспечения полной интеграции Грузии в Европейский Союз и НАТО", — указано в заявлении, которое подписали более 20 грузинских НПО.

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