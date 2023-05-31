Судья запретил супруге Апти Висаева посещать процесс по его делу

31 мая 2023, 11:40

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Суд в Хабаровске запретил посещать заседания Аише Мутаевой, супруге и общественной защитнице уроженца Чечни Апти Висаева, обвиняемого в подготовке теракта.

Как писал "Кавказский узел", в марте Аиша Мутаева, супруга уроженца Чечни Апти Висаева, сообщила о том, что дело ее мужа "неожиданно и без объяснений" передано из Красноярска в военный суд в Хабаровске. Оплата поездок адвокатов в суд ударит по бюджету семьи, пожаловалась она.

В апреле 2021 года Висаев с женой и пятью детьми поехал в Пятигорск, где семья планировала остаться для лечения Апти и двоих детей. Там Висаев был задержан, а позднее доставлен в Норильск и арестован по обвинению в склонении к террористической деятельности и пособничестве терроризму 1 . Уголовное дело построено на показаниях двух засекреченных свидетелей. Одного из них, по версии следствия, Висаев убеждал совершить самоподрыв на параде 9 мая в Норильске.

Аишу Мутаеву, которая выступала как общественная защитница супруга, удалили из зала судебных заседаний до вынесения приговора, рассказала сама Мутаева.

Поводом для удаления судья назвал публикации в телеграм-канале Мутаевой, где были размещены фото с заседаний. Судья узнал об этом из справки, которую ему передал его помощник. При этом, по словам самой Мутаевой, она не делала фото и видео в зале суда.

"За несколько десятков заседаний мне ни разу не делали замечаний. Я вела только аудиозапись, это разрешено уголовно-процессуальным кодексом. При этом рассмотрение дела открытое, нет никаких ограничений для аудиофиксации", - приводит сегодня ее слова "Кавказ.Реалии"*.

По словам Мутаевой, после удаления из зала ей не разрешили остаться в коридоре и дождаться окончания заседания, чтобы увидеть мужа перед отправкой в СИЗО. "Мне не выдали постановление о выдворении из зала заседания. Я уверена, что это незаконно. Апти тоже возмущался, он будет обжаловать это решение судьи. Адвокат в свою очередь внес возражения на действия председательствующего в протокол судебного заседания и ходатайствовал об ознакомлении со справкой от помощника судьи, который даже не участвовал в данных процессах. На предыдущем заседании супругу не позволили увидеться с нашими детьми, которые пришли его повидать", - рассказала она.

По словам женщины, суд занял такую позицию после того, как защитники представили суду заключения специалистов о том, что Висаев не автор инкриминируемых ему переписок. "В одном протоколе с перепиской со секретным свидетелем сотрудник [силовой структуры] подделал подписи общественного представителя (понятых) и секретного свидетеля", - цитирует Мутаеву издание.

Напомним, в апреле Аиша Мутаева сообщила, что суд отказался приобщить к материалам дела результаты независимой экспертизы сообщений, которые, как утверждает следствие, Висаев отправил засекреченному свидетелю. По словам Мутаевой, результаты экспертизы доказывают невиновность мужа, но суд посчитал, что "специалист вышел за пределы своей компетенции".

22 ноября 2021 года было опубликовано видеообращение Мутаевой, в котором она указала, что Апти Висаев не мог планировать теракт в Норильске в День Победы, так как все массовые мероприятия в городе были отменены из-за пандемии. На это же указал 7 декабря 2021 года в своем видеообращении старейшина чеченской общины Норильска. И он, и Мутаева предположили, что Апти Висаева "подставили" его знакомые Радмир и Ибрагим, предоставившие следствию ложные улики.

Преследование Висаева связано с тем, что он ранее был осужден за причастность к чеченским боевикам, заявили правозащитники Игорь Каляпин и Оюб Титиев. Защита Висаева назвала дело сфабрикованным.

В 2005 году Верховный суд Чечни признал Апти Висаева участником незаконного вооруженного формирования и приговорил его к 14 годам и 11 месяцам лишения свободы. Большую часть срока Висаев отбывал в колонии в Красноярском крае и после освобождения в 2019 году остался жить в Норильске.

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