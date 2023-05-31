31 мая 2023, 06:38

Жители азербайджанского поселка потребовали решить социальные проблемы

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В поселке Шонгар нет школы, детского сада и больницы, вода подается по графику, заявили участники акции протеста, которые потребовали решить проблемы.

Жители поселка Шонгар Гарадагского района, расположенного в 30 километрах от Баку, провели 30 мая акцию протеста, требуя решить их социальные проблемы. В акции приняли участие около 80-100 человек, полиция массовому скоплению не препятствовала, жители поселка пришли без плакатов. Наряд полиции наблюдал за происходящим, не мешая акции.

Как сказал корреспонденту "Кавказского узла" один из организаторов акции Салех Гюлмамедов, шонгарцы, в частности, потребовали построить школу, чтобы около 300 детей школьного возраста не ездили в другие населенные пункты, чтобы учиться.

В поселке, по словам Гюлмамедова, нет медицинского учреждения, и посельчане вынуждены ехать в больницы в других городах. Нет в поселке и детского сада. Вода в Шонгар подается по графику один день через два.

Участники акции Васиф Гасанов и Ахад Ахадов рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что шонгарцы неоднократно обращались с жалобами в различные инстанции, в том числе в Кабмин. После их обращения приезжала комиссия, но пока безрезультатно.

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Примечание:

"Число арестованных после траурного шествия в Баку выросло до шести", "Близкие азербайджанского ветерана упрекнули власти в невнимании к его проблемам", "Активисты раскритиковали отношение властей Азербайджана к ветеранам".

Автор: Кямал Али источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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