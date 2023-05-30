Защита объяснила смягчение приговора Жилокову

30 мая 2023, 23:59

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Верховный суд Кабардино-Балкарии заменил лишение свободы на штраф в 100 тысяч рублей адвокату Ратмиру Жилокову, осужденному за нападение на силовика в связи с необоснованным применением уголовного наказания, сообщил адвокат Борис Золотухин. Защита требовала оправдать Жилокова, однако суд счел действия силовика законными, а выводы экспертов обоснованными.

Как писал "Кавказский узел", адвокат Ратмир Жилоков был обвинен по части 1 статьи 318 УК РФ (применение к представителю власти насилия, не опасного для здоровья), предусматривающей до пяти лет лишения свободы. 23 января суд приговорил Ратмира Жилокова к полутора годам колонии, признав его виновным в нападении на полицейского. Жилоков, на иждивении которого находятся жена, четверо детей и отец, был арестован в зале суда. Суд не учел смягчающих факторов в деле, заявили коллеги осужденного и призвали адвокатское сообщество отреагировать на приговор Жилокову. Защита подала апелляционную жалобу на приговор.

Ратмир Жилоков был задержан 20 мая 2020 года. По версии следствия, он вел себя грубо с сотрудниками полиции и применил физическое насилие к одному из них, пытаясь не пустить их в заведение, где предположительно велась игорная деятельность. Оказать юридическую помощь адвокату вызвались трое коллег, в числе которых была Диана Ципинова. Адвокатов к задержанному не пустили, силовикам не понравилось, что их снимают, и они "скрутили адвокатов и выдворили их из здания". Адвокаты сняли побои и обратились в следственные органы. К следователям обратились и сотрудники полиции, 28 мая того же года в отношении Жилокова и Ципиновой по их рапортам было возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ.

Верховный суд Кабардино-Балкарии изменил приговор Ратмиру Жилокову, назначив вместо лишения свободы штраф в 100 000 рублей. "Суд апелляционной инстанции считает назначенное наказание несправедливым вследствие чрезмерной суровости, не соответствующей характеру и степени общественной опасности преступления, личности виновного, а также не отвечающей принципу индивидуальной дифференциации применяемых судом мер уголовно-правового воздействия", – говорится в решении, опубликованном на сайте суда 19 мая.

Ратмир Жилоков пока не будет обжаловать решение апелляционной инстанции о замене лишения свободы на штраф, сообщила его адвокат Зарема Казанова. "Пока так, но, возможно, потом ситуация может измениться", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Апелляционная инстанция заменила Жилокову лишение свободы на штраф в 100 000 рублей, руководствуясь требованиями закона, отметил адвокат Борис Золотухин, также представляющий интересы Ратмира Жилокова. "Есть железное требование закона, подтвержденное несколькими пленумами Верховного суда – если статья предполагает иное наказание за преступление, кроме лишения свободы, то предпочтительнее применить альтернативу. Лишение свободы назначается только тогда, когда иными мерами достичь цели – исправления – невозможно. Обязанность суда – учитывать при назначении наказания обстоятельства, смягчающие его, включая семейную ситуацию – у Жилокова четверо малолетних детей", – сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

В апелляционных жалобах адвокаты Жилокова указали, в частности, что отсутствие телесных повреждений у потерпевшего силовика Тимура Нагоева подтверждается видеозаписью, сделанной на мобильный телефон адвоката Дианы Ципиновой, и исследованной в ходе судебного следствия. Защита просила оправдать Жилокова, отметив, что незаконность требований сотрудников полиции и потерпевшего была установлена в ходе суда. Также защита указала, что при назначении наказания за совершение преступления средней тяжести, суд признал смягчающими обстоятельствами наличие у Ратмира Жилокова четверых малолетних детей и его участие в благотворительности, при этом обстоятельств, отягчающих наказание, не выявлено. Однако суд "пришел к необоснованному выводу о возможности его исправления и перевоспитания только в условиях изоляции от общества", сообщила 26 мая "Адвокатская газета".

Апелляция заключила, что действия силовика, в нападении на которого обвинялся Жилоков, были законными, а выводы экспертов о телесных повреждениях силовика – обоснованными. При этом апелляционная инстанция отметила, что при рассмотрении дела в Урванском районном суде не были приведены мотивы "невозможности достижения целей наказания при назначении ему иных, более мягких видов наказания" и заменила уголовное наказание штрафом.

18 мая в Урванском райсуде начались прения по уголовному делу адвоката Адвокатской палаты Кабардино-Балкарии Дианы Ципиновой, обвиняемой в применении насилия в отношении сотрудника полиции (часть 1 статьи 318 УК РФ). Прокурор попросил приговорить Ципинову к 2,5 года колонии-поселения. Потерпевший силовик Тимур Нагоев заявил, что адвокат, по его мнению, виновна в совершении инкриминируемого преступления, но реальная мера наказания нецелесообразна. Ципинова, обвиненная в нападении на полицейского в Нарткале, сама подверглась насилию с его стороны, когда пыталась защитить интересы задержанного коллеги, заявил в прениях защитник и потребовал оправдательного приговора.

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