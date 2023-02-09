Защита Ратмира Жилокова подала жалобу на приговор

09 февраля 2023, 05:06

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Приговор адвокату из Кабардино-Балкарии Ратмиру Жилокову подлежит отмене из-за многочисленных нарушений прав подсудимого, а сам Жилоков должен быть оправдан, указывает защита в апелляционной жалобе.

Как писал "Кавказский узел", адвокат Ратмир Жилоков был обвинен по части 1 статьи 318 УК РФ (применение к представителю власти насилия, не опасного для здоровья), предусматривающей до пяти лет лишения свободы. 23 января суд приговорил Ратмира Жилокова к полутора годам колонии, признав его виновным в нападении на полицейского. Жилоков, на иждивении которого находятся жена, четверо детей и отец, был арестован в зале суда. Суд не учел смягчающих факторов в деле, заявили коллеги осужденного и призвали адвокатское сообщество отреагировать на приговор Жилокову.

Ратмир Жилоков был задержан 20 мая 2020 года. По версии следствия, он вел себя грубо с сотрудниками полиции и применил физическое насилие к одному из них, пытаясь не пустить их в заведение, где предположительно, велась игорная деятельность. Оказать юридическую помощь адвокату вызвались трое коллег, в числе которых была Диана Ципинова. Адвокатов к задержанному не пустили, силовикам не понравилось, что их снимают, и они "скрутили адвокатов и выдворили их из здания". Адвокаты сняли побои и обратились в следственные органы. К следователям обратились и сотрудники полиции, 28 мая того же года в отношении Жилокова и Ципиновой по их рапортам было возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ.

Апелляционная жалоба на приговор Ратмиру Жилокову направлена в Верховный суд Кабардино-Балкарии, защита требует полностью оправдать его за отсутствием в его действиях состава преступления, сообщила 8 февраля "Адвокатская газета".

Защитник Жилокова Борис Золотухин назвал обжалуемый приговор "беспрецедентным актом судебного произвола". Суд избрал для Жилокова самый суровый вид наказания, хотя статья обвинения предусматривает альтернативные виды, отягчающих обстоятельств в деле нет, а подсудимый является единственным кормильцем семьи маленькими детьми, отметил он.

В ходе процесса представитель прокуратуры конкретизировала обвинение в части предполагаемого мотива Жилокова, суд конкретизацию принял, однако в прениях и приговоре был указал первый вариант обвинения. Таким образом было нарушено право Жилокова на защиту: он "осужден по обвинению, от которого он в суде не защищался", говорится в тексте апелляционной жалобы.

Защита также указывает, что суд не устранил многочисленные противоречия в показаниях силовиков и материалах дела: так, в рапортах и первых показаниях сотрудники полиции говорили о "толчке", а позже об "ударе", тогда как сам Жилоков и свидетели "отрицают нанесение им и толчка и удара".

"Все сотрудники полиции показали в суде, что задержание с применением спецсредств Ратмира Жилокова производилось не в связи с применением им насилия к представителю власти, а в связи с совершением административных правонарушений", - отмечается также в документе.

В картотеке Верховного суда Кабардино-Балкарии по состоянию на 4.30 мск жалоба на приговор Ратмиру Жилокову не отражена, информации о дате ее рассмотрения нет.

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