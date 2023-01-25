Коллеги сочли слишком суровым приговор адвокату Ратмиру Жилокову

25 января 2023, 19:20

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Суд не учел смягчающих факторов при вынесении приговора адвокату из Кабардино-Балкарии Ратмиру Жилокову по делу о нападении на силовика, заявили коллеги осужденного и призвали адвокатское сообщество отреагировать на приговор Жилокову.

Как писал "Кавказский узел", адвокат Ратмир Жилоков был обвинен по части 1 статьи 318 УК РФ (применение к представителю власти насилия, не опасного для здоровья), предусматривающей до пяти лет лишения свободы. 23 января суд приговорил Ратмира Жилокова к полутора годам колонии, признав его виновным в нападении на полицейского. Защита намерена в кратчайшие сроки обжаловать это решение. Жилоков, на иждивении которого находятся жена, четверо детей и отец, был арестован в зале суда.

Ратмир Жилоков был задержан 20 мая 2020 года – по версии следствия, он вел себя грубо с сотрудниками полиции и применил физическое насилие к одному из них, пытаясь не пустить их в заведение, где предположительно, велась игорная деятельность. Оказать юридическую помощь адвокату вызвались трое коллег, в числе которых была Диана Ципинова. Адвокатов к задержанному не пустили, силовикам не понравилось, что их снимают, и они "скрутили адвокатов и выдворили их из здания", сообщила присутствовавшая на месте инцидента Наталья Магова. Адвокаты сняли побои и обратились в следственные органы. К следователям обратились и сотрудники полиции, 28 мая того же года в отношении Жилокова и Ципиновой по их рапортам было возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ.

Приговор по делу Жилокова предельно суровый, сказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Кабардино-Балкарской республиканской коллегии адвокатов Елизавета Шак.

"Конечно, я считаю, что этот приговор очень жесткий. Тем более, что его вина в совершении преступления не доказана. Я считаю это своеобразным давлением на адвокатский корпус. Адвокатское сообщество в шоке. Наше сообщество возмущено таким приговором. Думаю, будет коллективная реакция. Мы понимаем, что таким образом могут поступить с любым адвокатом, который не понравится правоохранительным органам", - отметила Шак.

Суду следовало учесть многие обстоятельства при вынесении приговора, уверена она. "На его иждивении отец, жена и четверо детей. Без него семья останется без кормильца. Это надо было учесть при вынесении приговора", - отметила Шак.

С ней согласен юрист Кабардино-Балкарского регионального правозащитного центра Заур Шокуев.

"Адвокатское сообщество Кабардино-Балкарии обязательно должно сделать заявление в связи с этим жестким приговором. В самом начале, когда его задержали, адвокаты отреагировали, постоянно его поддерживали. Но результат огорчил всех нас", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, приговор не соответствует деянию, в котором обвинялся Жилоков.

"Это преступление средней тяжести, максимальное наказание – лишение свободы до пяти лет. Но имеются и другие санкции: наложение штрафа в размере 200 тысяч рублей, принудительные работы. То есть суд мог избрать иное наказание, но почему-то вынес этот суровый вердикт. Суд мог дать условный срок, не реальный. Тем более, что у него четверо детей, которые на его иждивении", - отметил он.

Юрист Галина Тарасова также подчеркнула, что суд должен был как минимум учесть семейное положение Жилокова. "Насколько я понимаю, его адвокаты будут бороться за оправдательный приговор и ставят под сомнение законность и обоснованность этого приговора. Приговор не из числа мягких. Суд должен был учитывать при назначении наказания наличие родственников, находящихся на иждивении", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Она согласилась, что суд мог назначить условный срок."Обстоятельства инкриминированного преступления и наличие у Жилокова стольких человек на иждивении говорят в пользу того, что суд мог бы быть более гуманен при назначении наказания и мог бы избрать вид наказания, не связанного с лишением свободы, назначить условное наказание. Судебная практика последних лет такова, что суды более гуманны по делам о применении насилия силовиками, нежели по делам о применении насилия против них", - подчеркнула она.

Адвокат Кабардино-Балкарской республиканской коллегии адвокатов, пожелавший остаться неназванным, назвал приговор в отношении Жилокова несправедливым.

"Я следил за этим делом. В суде не прозвучало реальных доказательств его вины. Поэтому приговор не то что суровый, а просто-напросто несправедливый. Наш коллега оказался в ситуации, когда никто не может помочь и восстановить справедливость. Да, необходимо обжаловать приговор, но надежд мало на то, что пересмотрят решение", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он также считает, что заявления адвокатского сообщества не могут повлиять на ситуацию. "Ну будет сделано заявление и что с того? Да, совесть у заявителей будет чиста, но это не может помочь Жилокову", - отметил он.

"Кавказский узел" писал, что коллеги Жилокова и Ципиновой не раз выступали в их поддержку. Так, 27 мая 2020 года Адвокатская палата Кабардино-Балкарии обратилась к прокурору и главе МВД региона с просьбой разобраться в ситуации с применением силы к адвокатам в Нарткале.

Так, семь человек, в том числе адвокаты, были задержаны 31 мая 2020 года в Москве во время одиночных пикетов с требованием прекратить уголовное преследование Ратмира Жилокова и Дианы Ципиновой. Силовики тогда назвали "скрытой формой массового мероприятия" пикеты, проведенные в Москве юристами в поддержку коллег из Кабардино-Балкарии.

Конфликт Жилокова и силовиков начался, когда он 20 мая 2020 года пытался не допустить осмотра помещения своей доверительницы Дианы Безаргиковой, которую правоохранительные органы заподозрили в организации азартных игр. У силовиков не было необходимых документов, однако они пытались проникнуть в помещение. В итоге спустя несколько часов один из них приказал силой доставить адвоката в отделение, сообщила 23 января "Адвокатская газета".

После задержания Жилокова в отдел пришли его коллеги, но силовики отказались пропускать их к задержанному и вести видеосъемку. По версии следствия, поводом для изначального задержания Жилокова послужило то, что он ударил одного из силовиков головой в лицо, причинив телесные повреждения. В прениях адвокат Казанова отметила, что на видеозаписи из участка видно, что на лице силовика нет следов от удара, указано в публикации

29 мая 2020 года Диана Ципинова и Ратмир Жилоков были задержаны, и вскоре им были предъявлены обвинения по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти). При этом суд отказался арестовать Жилокова и Ципинову.

Дело Ратмира Жилокова Уравнский районный суд рассматривал с 8 июля 2021 года, приговор был оглашен лишь 23 января 2023 года, следует из карточки дела на сайте суда.

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