Юристы сочли правомерным протест анапчан против ограничения доступа на пляж

29 мая 2023, 17:20

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Участники акции протеста в Анапе обоснованно потребовали беспрепятственного доступа к пляжу, если огороженный участок не был передан детскому лагерю на законных основаниях, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Как писал "Кавказский узел", 22 мая несколько десятков человек провели акцию протеста против установки ограждения на пляже в Анапе. Они призвали прокуратуру проверить законность передачи участка пляжа детскому лагерю "Смена", пояснив, что "судом установлен факт кадастровой ошибки". Директор лагеря пояснил, что решение закрыть участок пляжа для посторонних принято ради безопасности детей.

Специального законодательства, регулирующего деятельность детских лагерей, нет, поэтому в данном вопросе применяется гражданское законодательство, согласно которому доступ к водным объектам должен быть общим, прокомментировала требования анапчан адвокат Марина Агальцова.

"В соответствии со статьей 6 Водного кодекса РФ поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам адвоката, согласно статье 5 того же кодекса, к поверхностным водным объектам относятся моря, реки, ручьи, каналы, водоемы, болота, родники, гейзеры, ледники и снежники.

"Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более 10 километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 километров, составляет 5 метров", - указала Агальцова.

Таким образом, по ее словам, закон защищает от того, чтобы ни частные лица, ни организации и компании не присваивали себе побережье водоемов, препятствуя проходу и пользованию другими людьми. "В этом случае, конечно, нужно искать компромисс. Например, иметь КПП и пропускать людей, записывая их", - сказала Агальцова.

С тем, что детские лагеря не имеют преимуществ в пользовании побережьем, согласен и адвокат по гражданским делам Зелимхан Арапиев. "Нужно понять, как возникло право собственности детского лагеря. Но по общим правилам, от того, что это детский лагерь или администрация президента - не имеет значения, если организация перешла границы того, что предоставлено в пользование по документам", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В этой ситуации для восстановления законности заинтересованные лица могут обратиться в суд, либо проблема может быть решена путем соглашения, отметил он. "А что касается безопасности, то, наверное, её можно обеспечить, не захватывая пляж", - сказал Арапиев.

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