Меликов откликнулся на призыв задействовать сельчан в возрождении Гамсутля

29 мая 2023, 16:35

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В заброшенном селе Гамсутль можно создать торговые точки и музей, в которых будут работать выходцы из села, предложившие возродить Гамсутль как населенный пункт, заявил глава Дагестана Сергей Меликов.

Как писал "Кавказский узел", 28 мая было опубликовано видео со схода, на котором выходцы из села Гамсутль заявили, что участки земли в популярном у туристов заброшенном селе получают посторонние люди. Участники схода заявили о своем праве на земли предков и готовности вернуться для восстановления села.

Глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал желание выходцев из села Гамсутль возродить старинный аул, сообщила сегодня администрация главы и правительства Дагестана в своем телеграм-канале.

"Выходцы из села хотят вернуться и начать зарабатывать. Ничего плохого я в этом не вижу. Для этого должны быть созданы необходимые условия, они должны зарегистрировать объекты торговли или услуг в налоговой. Пусть прибыль получают жители, которые вложили свои средства, а налоги пойдут на развитие самого района", – приводятся в публикации слова Меликова.

Кроме того, Сергей Меликов поручил рассмотреть вариант создания в Гамсутле музея под открытым небом. "Работать в нем смогут выходцы села, которые планируют вернуться на малую родину", - отмечается в сообщении.

Напомним, в августе 2022 года в Дагнаследии сообщили, что для сохранения архитектуры популярного у туристов аула-призрака Гамсутль и безопасности посетителей обсуждается вопрос создания там историко-культурного и природного музея-заповедника. В ауле находятся три объекта культурного наследия: «Дом – башня», «Башня» и надгробие XIX века. Заброшенный аул фактически был отдан "на растерзание посетителям", заметил журналист и писатель Владимир Севриновский. «В республике много красивых покинутых аулов. Но Гамсутль оказался самым распиаренным, в него начали возить толпы туристов. При этом о сохранности самого селения никто не заботился. Все ограничилось тем, что к нему сделали дорогу», - сказал он.

В апреле 2015 года умер последний житель села Гамсутль Абдулжалил Абдулжалилов. По словам дагестанского блогера Айдемира Даганова, заброшенное село стало для отшельника смыслом жизни. К Абдулжалилову приезжали журналисты и туристы, о нем и старинном селе снимали фильмы и репортажи. Абдулжалилов в шутку называл себя "мэром Гамсутля".

В июле 2021 года жители аула Гамсутль предложили правительству Дагестана помощь в возрождении села. "В письме они заявили, что готовы переселяться в земли своих предков и возродить село. В последнее время Гамсутль стал объектом туристской привлекательности. По их словам, необходимые условия для туристов могут создать только гамсутлинцы", - привело 23 июля 2021 года слова представителя правительства ТАСС.

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