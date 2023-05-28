Дагестанские сельчане на сходе потребовали земель в Гамсутле

28 мая 2023, 15:40

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Участки земли в популярном у туристов заброшенном селе Гамсутль получают посторонние люди, указали участники схода в Дагестане и заявили о своем праве на земли предков для восстановления села.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2022 года в Дагнаследии сообщили, что для сохранения архитектуры популярного у туристов аула-призрака Гамсутль и безопасности посетителей обсуждается вопрос создания там историко-культурного и природного музея-заповедника. В ауле находятся три объекта культурного наследия: «Дом – башня», «Башня» и надгробие XIX века.

Заброшенный аул Гамсутль Гунибского района фактически был отдан "на растерзание посетителям", рассказал в августе 2022 года "Кавказскому узлу" журналист и писатель Владимир Севриновский. «В республике много красивых покинутых аулов. Но Гамсутль оказался самым распиаренным, в него начали возить толпы туристов. При этом о сохранности самого селения никто не заботился. Все ограничилось тем, что к нему сделали дорогу», - рассказал он.

О сходе в селе Гамсутль сообщило сегодня "Новое дело", опубликовав в своем телеграм-канале два видеоролика с выступлениями сельчан. "Непрозрачность и несправедливое распределение земель приводит к новым конфликтам… Если жители (джамааты) муниципалитетов не будут получать прямую выгоду от приезда туристов, то это неминуемо будет приводить к конфликтам. Обычно только определенная часть участников получает выгоду от туриста, а остальные - только проблему", - говорится в аннотации к видео.

На кадрах коротких видеороликов видны несколько десятков мужчин и женщин, которые слушают выступающих. В первом видео показан фрагмент выступления женщины. "Если мы сейчас упустим свою землю, мы не сможем вернуться, восстановить свое село. […] Такие же жители, выходцы, откуда-то пришедшие, которые пришли, колхоз создавали… Наши были земли, скот был, все было наше, налоги платили, а теперь мы не нужны стали! Пришлые там гектарами земли забирают, разбирают наши земли", - возмущенно говорит женщина на видео.

Во втором видео показан фрагмент выступления немолодого мужчины. "Предложение было: вернуть земли", - сказал он, после чего некоторые из присутствующих подняли руки. "Двумя руками", - поддержала предложение женщина за кадром.

По состоянию на 15.31 мск, под публикацией размещено 22 комментария, в обсуждении принял участие главред "Нового дела" Гаджимурад Сагитов, ответивший на некоторые вопросы авторов комментариев.

"Пока туристов не было, почему за свою землю не переживали, не восстанавливали село?" – поинтересовался, в частности, 82093 Tim. "Не было ресурсов. Сейчас появился ресурс, но эти деньги не приносят выгоду жителям села, благодаря которому отдельные люди начали получать большие деньги", - ответил Гаджимурад Сагитов.

В апреле 2015 года умер последний житель села Гамсутль Абдулжалил Абдулжалилов. По словам дагестанского блогера Айдемира Даганова, заброшенное село стало для отшельника смыслом жизни. К Абдулжалилову приезжали журналисты и туристы, о нем и старинном селе снимали фильмы и репортажи. Абдулжалилов в шутку называл себя "мэром Гамсутля".

"Вроде в Гамсутле никто не живёт, а тут жители появились", - удивился Расул Хангереев. "Есть гамсутлинский джамаат. […] Есть немалые деньги, которые туристы тратят за возможность посетить село, которое принадлежит гамсутлинскому джамаату и которое было построено их родителями", - написал в ответ Сагитов.

"Не подскажете нормативный акт, по которому "джамаат" имеет право распоряжаться землёй государства? Тогда такой передел собственности начнётся на равнине, что мало не покажется", – написал пользователь с ником, составленным из эмодзи. "Не видел такого", - ответил Гаджимурад Сагитов. "Нужно посмотреть, кому земля принадлежит", - заметил Stalker.

В июле 2021 года жители аула Гамсутль предложили правительству Дагестана свое содействие в возрождении села, которое стало одним из знаковых мест у туристов, сообщило 23 июля 2021 года ТАСС.

"Поступило письменное обращение от жителей высокогорного села Гамсутль Гунибского района. В письме они заявили, что готовы переселяться в земли своих предков и возродить село. В последнее время Гамсутль стал объектом туристской привлекательности. По их словам, необходимые условия для туристов могут создать только гамсутлинцы", - привело агентство слова представителя правительства республики.

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