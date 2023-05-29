Осквернение Вечного огня в Камышине привлекло внимание полиции

29 мая 2023, 12:46

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Сотрудники полиции начали проверку сообщений жителей Камышина о сожжении венков в Вечном огне.

Полиция начала проверку информации о сожжении венков в Вечном огне в сквере воинской славы в Камышине, сообщает ИА "Высота 102".

Обстоятельства происшествия выясняются, при этом официальных заявлений от граждан или юрлиц в связи с инцидентом не поступало, пишет агентство со ссылкой на управление МВД по Волгоградской области.

О происшествии жители Камышина сообщили сегодня, информирует V1.ru. "Вандализм сотворили […] на братской могиле. Сожгли все венки, испортили фасад огня и осквернили память павших героев", - приводит издание слова одного из горожан.

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