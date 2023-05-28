28 мая 2023, 20:54

Обвинение военных в сатанизме обернулось административным протоколом для жителя Кубани

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Житель Славянска-на-Кубани Марк Ерошенко назвал "сатанинским" руководство России и "мировое правительство", обвинив призывную комиссию в использовании "сатанинских обрядов".

Как сообщал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года в уголовное и административное право была введена ответственность за дискредитацию российской армии. Жители российских регионов, в том числе Краснодарского края, стали подвергаться преследованию по статье 20.3.3 КоАП РФ. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Житель Славянска-на-Кубани Марк Ерошенко, находясь в межрайонном военкомате, назвал "сатанинским" руководство России и "мировое правительство", отказался сдавать кровь, обвинив призывную комиссию в использовании "сатанинских обрядов", сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Заявление Ерошенко полиция сочла "дискредитацией" российской армии. Материалы возвращены в МВД из-за того, что в постановлении не указана часть административной статьи, по которой привлекают Ерошенко. После исправлений 25 мая материал возвращен в суд, дата рассмотрения еще не назначена,  сообщается в карточке дела на сайте районного суда.

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Примечание:

"Суд в Нальчике отказался рассматривать дело о дискредитации военных", "Силовики обвинили в дискредитации военных жительницу Краснодара", "Ростовчанин оштрафован на два миллиона рублей за реабилитацию нацизма".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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