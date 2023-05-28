28 мая 2023, 07:01

Жительница Краснодара оштрафована за дискредитацию армии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Публикация в соцсети привела жительницу Краснодара Ольгу Богатову к штрафу в 15 тысяч рублей за дискредитацию российской армии.

Ольгу Богатову оштрафовал Ленинский районный суд Краснодара.

В постановлении, опубликованном на сайте суда, сказано, что Богатова разместила в соцсети "ВКонтакте" картинку с пацифистским текстом и ссылку на проведение сбора подписей против спецоперации на Украине.

Отмечается, что Богатова в судебном заседании вину признала и раскаялась. Ее представитель также заявил, что она положительно характеризуется по месту работы. Суд учел смягчающим обстоятельством признание вины, а отягчающих административную ответственность обстоятельств не установил.

Суд признал Богатову виновной в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ и оштрафовал ее.

4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил России, после чего жители страны, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали привлекаться к ответственности по новой статье 20.3.3 КоАП РФ. Максимальное наказание по ней для граждан - штраф в 50 тысяч рублей, но повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование.

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Примечание:

"Пенсионерка из Краснодарского края оштрафована за порчу патриотических баннеров", "Арестованная в Сочи гражданка Украины извинилась за публикации в соцсети", "Активист из Новороссийска пожаловался на давление силовиков".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

28 мая 2023, 06:08

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