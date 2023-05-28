Дошло до суда дело обвиняемого в порче патриотических баннеров врача из Новочеркасска

28 мая 2023, 05:11

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Неврологу из Новочеркасска Ивану Чуринову, облившему краской несколько баннеров с портретами участников спецоперации, предъявлено обвинение по уголовное статье о дискредитации действий российских военных, его дело передано в суд.

Как писал "Кавказский узел", в конце сентября правоохранительные органы возбудили уголовные дела о дискредитации армии после порчи баннеров с портретами участников спецоперации на Украине в Ростове-на-Дону и Новочеркасске. 16 октября стало известно, что по делу о порче баннеров с портретами участников спецоперации на Украине в Ростове-на-Дону и Новочеркасске задержан местный житель. Он рассказал, что облить баннеры краской его надоумил приятель из другой страны. По мнению юристов, подозреваемого в порче баннеров в Новочеркасске можно привлечь по уголовной статье о дискредитации действий российских военных.

Передано в Новочеркасский городской суд дело невролога Ивана Чуринова, который обвинен в дискредитации вооруженных сил Российской Федерации по двум эпизодам. По данным следствия, Чуринов и его знакомый в период с 11 по 18 сентября 2022 года ездил по Ростову-на-Дону, Новочеркасску и Аксайскому району, забрасывали баннеры с изображением участников специальной военной операции свертками с краской, пишет 27 мая 161.ru.

Чуринов был задержан в октябре того же года. Свою вину врач признал, извинился и заявил, что готов ехать в зону спецоперации в качестве медработника.

Мужчине предъявлено обвинение по статье 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации). Первое заседание по делу назначено на 31 мая, информирует 1rnd.ru.

Дело еще одного обвиняемого по данному делу выделено в отдельное производство.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале мая пенсионерка из села Успенское Краснодарского края Ольга Шкирятова была оштрафована за то, что закрасила букву Z на плакате.

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