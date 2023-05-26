Чеченские таксисты пожаловались на принуждение к работе с местными компаниями

26 мая 2023, 08:08

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Силовики и чиновники в Чечне угрожают крупными штрафами за работу с "Яндекс.Такси" и "Максим" и принуждают к сотрудничеству с местными перевозчиками, рассказали водители. Услуги местных такси дороже, а качество работы значительно ниже, пожаловались пассажиры.

Водители, сотрудничавшие с "Яндекс.Такси" и такси "Максим", рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что столкнулись с помехами со стороны чеченских чиновников. В частности, житель Ачхой-Мартана Абдулла сообщил, что уже неделю не может подрабатывать извозом. "Я утром отвозил детей в школу, тут же, у моста, смотрел в «Яндекс.Такси» или в «Максиме», какие есть заявки на такси, - в это время, как правило, много бывает заказов. И я выбирал те , что рядом со школой. Таким образом, до 11-12 часов я успевал выполнить три-четыре заказа", - сказал Абдулла.

По его словам, заявок на такси этих компаний поступало много, и водителям "работы хватало". "Но такой расклад не понравился нашему руководству в частности чиновникам [республиканского ведомства]. Ведь население в основном старалось заказывать такси на "Яндексе" или «Максиме». Призывы к патриотизму ни к чему не привели, а поэтому последовали репрессивные меры. Сначала стали требовать, чтобы водители, которые занимаются извозом, покупали у компании […], которая имеет свой таксопарк, недельный квиток за 1800 рублей, чтобы мы могли официально таксовать. Практически все отказались, потому что в том же «Яндекс.Такси» брали 12% с каждого реального заказа. И мы продолжали, теперь уже практически нелегально, брать заявки на "Яндекс.Такси". И тогда они придумали свою схему, как «вылавливать» нарушителей. «Подсадные» из числа сотрудников [силовой структуры] отправляли заявку на "Яндекс.Такси" или «Максим». Мы брали заказ, а когда приезжали по адресу, то нас ожидал не клиент, а [силовики] с чиновниками из [местного ведомства]. Вот так я и попался. Сказали, что придется платить неподъемный штраф", - рассказал Абдулла.

О проблемах таксистов сообщил 25 мая и читатель "Кавказского узла" с ником vida. "В Чечне в последнюю неделю местные правоохранители развернули самую настоящую охоту за таксистами из "Яндекса" и "Максим". По рассказам, делается это так. Силовики "в гражданке" вызывают такси, а затем "ловят с поличным", и под угрозой изъятия автотранспорта, заставляют выплатить штраф. Средняя "ставка" - 20 тысяч рублей. По всей видимости, все дело в том, что проезд в "Яндекс-такси" и "Максим" обходился клиентам значительно дешевле, чем у местных "официалов", которые принадлежат или находятся под контролем членов семьи Кадырова и его окружения. Элементарная "разборка" с конкурентами, с использованием соответствующих ресурсов", - написал он.

В аналогичной ситуации оказался и 60-летний житель Чечни Шамхан с водительским стажем в 40 лет. По словам Шамхана, ему нравилось работать с «Яндекс.Такси». "Грамотно построен бизнес, главное, и водитель зарабатывает, и клиент доволен. Жаль, что выжили эти компании из Чечни", - сказал Шамхан корреспонденту "Кавказского узла".

Филиал "Яндекс.Такси" работает в Чечне несколько лет, чуть позже в Чечне начала работу и российская компания «Максим», развивающая сервис заказа такси через мобильные приложения и по телефону. Центральный офис компании находится в Кургане, а работает «Максим» в 450 городах России и 16 странах, информирует сайт компании.

Работа "Яндекс.Такси" и "Максим" упрощала жизнь и пассажирам, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Зина, которая живет на Петропавловском шоссе в Грозном, а работает в больнице в Октябрьском районе города.

"Добираться на общественном транспорте до места работы – занятие бесполезное. Чтобы вызвать городское такси, нужно иметь крепкие нервы: диспетчерский телефон или занят, или не отвечает на звонки. Когда наконец тебе говорят, что заказ принят, ждите, водитель подъедет через 20 минут, тут же плюсую еще 20 [минут]. За проезд берут только наличкой, и чаще сдачи не дают - «нет мелких». Как правило, за расстояние от Петропавловки до больницы мне приходится платить по минимуму - 500 рублей. Водитель "Яндекс.Такси" берет с меня четко по счетчику – 220 рублей. И я могу расплатиться карточкой", - сказала Зина.

На преимущества этих компаний указала и сотрудница Минобразования Чечни Яхита. "К хорошему привыкаешь быстро, и то, что такси появлялось у твоих ворот через 10 минут после того, как ты отправила заявку, стало для нас делом обыденным. Так же, как и то, что водители всегда были вежливы, в салоне машины чистота, и если я возвращалась домой с тяжелыми сумками, то водитель всегда помогал загрузить ее в багажник, а по приезде доносил ее до ворот. И стоимость проезда от [улицы] Городка Иванова до центра была 100-120 рублей. Если мне приходилось вызывать городское такси, то на счетчике была сумма почти в три раза больше - 300 рублей", - рассказала Яхита корреспонденту "Кавказского узла".

Несколько жительниц Чечни обратились к Рамзану Кадырову с просьбой разрешить работу «Максим» и «Яндекс.Такси» в республике. По их словам, благодаря тому, что таксисты работали в этих компаниях, семьи могли решать свои финансовые проблемы. "В нашей республике всем работы не хватает. Для многих работа в «Максим» и «Яндекс.Такси» была спасением от бедности в их семьях", - говорится в обращении, текст которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Тот факт, что жители республики предпочитали пользоваться услугами этих компаний, игнорируя услуги местных таксопарков, не мог оставить равнодушными владельцев республиканских транспортных предприятий, считает политолог Али Магамадов. "Вместо того, чтобы равняться на российские компании, повышать уровень сервиса у себя дома, решили убрать из региона раздражающие факторы. Тех же, кто выразил свое непослушание, наказать", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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