Житель Чечни осужден по делу об оправдании терроризма

25 мая 2023, 03:41

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Суд назначил жителю Чечни крупный денежный штраф, признав его виновным в оправдании терроризма из-за публикаций в сети.

Приговор мужчине вынес Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону.

Дело против жителя Чечни было возбуждено по материалам республиканского управления ФСБ. Согласно версии обвинения и выводам суда, мужчина своими публикациями в Интернете "признавал идеологию и практику терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании", сообщило 24 мая со ссылкой на ведомство ИА "Чечня Сегодня".

Суд назначил обвиняемому штраф в размере 500 тысяч рублей и на два года лишил его права заниматься администрированием сайтов.

Жителя ЧР оштрафовали на 500 тысяч рублей за оправдание терроризма предусматривает от трехсот тысяч до одного миллиона рублей штрафа или лишение свободы на срок от пяти до семи лет с возможным дополнительным наказанием в виде поражения в правах.

Комментариями осужденного или его адвоката относительно приговора "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" писал в марте, что по такой же статье был осужден житель Чечни Зелимхан Муртазалиев. Мужчина признал вину в суде и был освобожден от выплаты 500 тысяч рублей штрафа с учетом проведенного под стражей времени.

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