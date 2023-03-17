Житель Чечни осужден за оправдание терроризма

17 марта 2023, 05:40

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Зелимхан Муртазалиев признал вину в суде и был освобожден от выплаты 500 тысяч рублей штрафа с учетом проведенного под стражей времени.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор жителю Чечни, который обвинялся в публичном оправдании терроризма в интернете (часть 2 статьи 205.2 УК РФ).

Согласно версии обвинения, с 12 по 30 декабря 2020 года Зелимхан Муртазалиев, находясь в Грозном, опубликовал в интернете шесть комментариев, "в которых признавал идеологию и практику терроризма правильными". В суде он признал себя виновным, сообщила 16 марта пресс-служба суда в официальном Telegram-канале.

Суд, признав Муртазалиева виновным, назначил ему наказание по совокупности нового приговора и предыдущего, вынесенного 16 марта 2021 года Заводским райсудом Грозного. Суд в Чечне тогда назначил Мужчине 1 год лишения свободы со штрафом в 10 тысяч рублей, а Южный окружной военный суд добавил к этому наказанию штраф в 500 тысяч рублей.

Суд учел, что наказание по приговору Заводского райсуда Грозного Муртазалиев к этому времени полностью отбыл. "Учитывая срок задержания и содержания Муртазалиева под стражей суд освободил его от отбывания основного наказания в виде штрафа", - говорится в сообщении пресс-службы суда.

Комментариями Зелимхана Муртазалиева или его адвоката относительно приговора "Кавказский узел" пока не располагает.

Часть 2 статьи 205.2 УК РФ предусматривает от трехсот тысяч до одного миллиона рублей штрафа, а также от пяти до семи лет лишения свободы с возможным дополнительным наказанием в виде запрета на определенную деятельность.

"Кавказский узел" писал о деле обвиняемого в оправдании терроризма жителя Чечни Ибрагима Хачукаева, защита которого добивалась смягчения меры пресечения и отвода судьи. Верховный суд Чечни подтвердил решение продлить Хачукаеву арест и отклонил ходатайство защиты.

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