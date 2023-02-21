Следственный изолятор. Фото: Геннадий Аносов / Югополис

21 февраля 2023, 20:06

Уроженцу Чечни отказано в отводе судьи по делу об оправдании терроризма

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Защита уроженца Чечни Ибрагима Хачукаева, обвиняемого в оправдании терроризма, добивалась смягчения меры пресечения и отвода судьи, однако Верховный суд Чечни подтвердил решение продлить Хачукаеву арест и не нашел оснований для отвода судьи.

Адвокат обвиняемого в оправдании терроризма жителя Чечни Ибрагима Хачукаева заявила о грубейших нарушениях в уголовном деле и в рассмотрении ходатайства следствия об избрании меры пресечения подсудимому, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

В жалобе адвокат Умар Чапанов указал, что в предоставленных прокуратурой дополнительных материалах "отсутствуют сведения о причастности Хачукаева к противоправным деяниям в 2020 году на территории Чеченской Республики". В протоколе задержания указано, что обвиняемый застигнут после совершения преступления, хотя Хачукаеву вменяется публикация в интернете, размещенная в апреле 2020 года, то есть за почти три года до возбуждения уголовного дела и задержания, указано в публикации.

Как следует из постановления Верховного суда Чечни, защита Хачукаева также указала, что судьей было допущено нарушение принципа судопроизводства, - переводчик, назначенный судом, не в полной мере владел чеченским языком и адвокату пришлось выполнять обязанности переводчика. по мнению защиты, судья, который рассматривает дело в суде первой инстанции, заинтересован в исходе дела и нарушает принцип состязательности сторон.

Однако Верховный суд Чени указал, что правовых оснований для отвода судьи, в том числе в связи с непроцессуальным общением во время перерыва судьи с прокурором, участвовавшем в рассмотрении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражей, не имеется. При этом Хачукаев был ранее осужден - в 2021 году он был приговорен к году колонии за нанесение удара полицейскому.

Адвокат также просил изменить меру пресечения его подзащитному на домашний арест, так как он не намерен скрываться от органов следствия. Однако суд оставил решение Старопромысловского районного суда от 27 января 2023 года об аресте Хачукаева в силе , говорится в решении, размещенном на сайте суда. 

"Кавказский узел" писал, что по данным Генпрокуратуры за январь-октябрь 2022 года, больше всего преступлений террористического характера было зарегистрировано в Дагестане и Москве. На третьем и четвертом местах рейтинга разместились Чечня и Ингушетия.

Обвиняемыми в тяжких преступлениях в Чечне и на Кубани нередко становятся люди, помещенные перед этим под аресты по административным делам. После серии арестов, следующих непрерывно один за другим, силовики возбуждают дела по "террористическим" статьям, констатировала "Новая газета Европа", проанализировав данные судов.

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Примечание:

"Защита сообщила об ухудшении состояния Заремы Мусаевой", "Показания анонимных свидетелей легли в основу приговора Асламбеку Эжаеву", "Human Rights Watch указала на нарушения прав человека в Чечне и Дагестане".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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