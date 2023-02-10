"Новая газета Европа" раскрыла схему возбуждения дел о терроризме в Чечне и на Кубани

10 февраля 2023, 12:41

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Обвиняемыми в тяжких преступлениях в Чечне и на Кубани нередко становятся люди, помещенные перед этим под аресты по административным делам. После серии арестов, следующих непрерывно один за другим, силовики возбуждают дела по "террористическим" статьям, констатировала "Новая газета Европа", проанализировав данные судов.

Как писал "Кавказский узел", по данным Генпрокуратуры за январь-октябрь 2022 года, больше всего преступлений террористического характера было зарегистрировано в Дагестане и Москве. На третьем и четвертом местах рейтинга разместились Чечня и Ингушетия.

В Чечне, на Кубани и в других регионах возбуждению уголовных дел по тяжким статьям, в том числе о терроризме, зачастую предшествует серия административных арестов людей, впоследствии обвиненных в особо тяжких преступлениях, говорится в материале "Гвардейцы схватились за шпану", опубликованном 9 февраля на сайте издания "Новая газета Европа".

Уголовные дела по террористическим статьям рассматривают окружные военные суды, каждому из которых подсудны несколько регионов. Работа окружных военных судов не очень прозрачна, ни один из судов не публикует тексты приговоров по террористическим статьям на своем сайте. О некоторых подробностях уголовных дел удалось узнать только из опубликованных апелляционных определений Верховного суда, отмечается в публикации.

"Но полной мотивировки приговора мы всё равно не знаем, поскольку в апелляционных определениях суд опровергает лишь те доводы, которые приводят в своих жалобах адвокаты. Более того, в 2019 году порядок обжалования приговоров по уголовным делам изменился: рассмотрение апелляций на приговоры, вынесенные окружными военными судами, перешло к вновь созданному апелляционному военному суду. Этот суд не публикует определения даже по доводам, приведенным в жалобах", - говорится в материале издания.

Сопоставив обвиняемых по уголовным и административным делам по их полным фамилиям, именам и отчествам, учитывая одинаковую подсудность и опираясь на косвенные признаки в тексте приговоров, издание насчитало в Чечне 170 уголовных дел с 145 обвиняемыми, которые отбывали административные аресты перед тем, как стать обвиняемыми в особо тяжком преступлении.

В качестве одного из примеров в публикации приводится дело Заремы Мусаевой. При этом многие из других "подозрительных" уголовных дел слушались с 2014 до 2019 год в Гудермесском горсуде и с 2014 по 2016 годы - в Шалинском горсуде, указало издание.

Зарема Мусаева, жена бывшего судьи Сайди Янгулбаева, была похищена 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде и увезена в Чечню. Там она сначала была арестована на 15 суток административному делу, а потом обвинена по уголовной статье о нападении на чеченского силовика и заключена под стражу в СИЗО. Подробности об этом деле собраны в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

"В основном [описанная] схема применяется в Чеченской республике для «раскрытия» уголовных дел по статьям 228 УК (незаконный оборот наркотиков), 158 УК (кража) и 222 УК (незаконный оборот оружия). При этом сочетание административных дел по мелкому хулиганству и уголовных дел по статьям 318 (применение насилия в отношении представителя власти) и 319 УК (оскорбление представителя власти) вполне логично, так как, будучи в состоянии алкогольного опьянения, хулиган, действительно, может ударить полицейского или нецензурно выразиться в отношении него. Но, помня о прецеденте с Заремой Мусаевой, не стоит исключать эти дела, потому что и в этом случае уголовные дела могут быть сфальсифицированы", - говорится в материале.

Из 170 уголовных дел, возбужденных по описанной схеме, в семи случаях перед этим людей арестовывали по административным статьям два раза подряд. "Из этих семи случаев четыре уголовных дела были заведены по статье о незаконном обороте наркотиков, остальные три — о краже, грабеже и разбое", - сообщила "Новая газета Европа".

В частности, задержанные по трем уголовным делам Ромзан Асхабов, Магомед Вагапов и Аднан Чираев обвинялись в том, что сорвали листья дикорастущей конопли и хранили ее для личного использования. "При этом в период между датой, когда конопля была якобы собрана, и датой предполагаемого задержания по уголовному делу каждый из них дважды подряд отбывал в спецприемнике административный арест продолжительностью от нескольких дней до 15 суток. По приговору Гудермесского городского суда Асхабов получил наказание в виде трех лет лишения свободы, Вагапов — одного года условно, а по приговору Урус-Мартановского городского суда Чираеву дали шесть месяцев лишения свободы в колонии-поселении", - говорится в публикации.

Эта же схема наблюдается и в Краснодарском крае, указало издание. Там уроженцы Чечни Юни Мурдиев и Адам Сугаипов в июне 2017 года были задержаны в аэропорту Краснодара и обвинены в попытке примкнуть к запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство".

"Случай, однако, примечателен тем, что перед возбуждением уголовного дела и Мурдиев, и Сугаипов были привлечены к административной ответственности по статье «мелкое хулиганство». В тот же день, после задержания в аэропорту и составления протоколов […] в городе Горячий Ключ, который находится в 72 км от Краснодара, обоих подозреваемых снова задержали", - сообщила "Новая газета Европа".

Суд признал Мурдиева и Сугаипова виновными в хулиганстве и отправил под арест на двое суток. Через полчаса после освобождения Мурдиев и Сугаипов вновь были задержаны по обвинению в нарушении общественного порядка на улице и арестованы уже на восемь суток. В день предполагаемого освобождения мужчины вновь были задержаны и арестованы.

"Всего Мурдиев и Сугаипов провели под административным арестом непрерывно 18 суток, а после последнего освобождения 13 июля, скорее всего, и были взяты под стражу по уголовному делу о терроризме. Сугаипов был приговорен Южным окружным военным судом к семи годам, а Мурдиев — к восьми годам колонии строгого режима. Апелляция оставила приговор без изменений", - говорится в материале издания.

Несколько аналогичных дел в Краснодарском крае объединяет, помимо места преступления и схемы привлечения к ответственности, то, что обвинения по ним "фактически базируются на показаниях самих подсудимых и на данных их мобильных телефонов", подчеркнули авторы публикации. "При этом в случае административного ареста телефоны забирают на хранение, где с ними можно делать что угодно, а все обвиняемые после совершения преступления провели под стражей от 18 до 39 суток", - отмечается в статье.

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