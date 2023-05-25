Житель Дербента обвинен в дискредитации военных

25 мая 2023, 06:35

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Силовики в Дербенте составили протокол о дискредитации военных на местного жителя Мурада Гаджимурадова. Дело передано в суд.

Как сообщал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года, после этого жители страны, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали привлекаться к ответственности по статье 20.3.3 КоАП РФ. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей. Но основная опасность новой статьи КоАП в том, что повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование, отметили ранее адвокаты.

Сотрудники правоохранительных органов заподозрили жителя Дербента Мурада Гаджимурадова в дискредитации военных, после чего составили на него протокол по соответствующей статье. Дело направлено в суд, передали 24 мая "Кавказ. Реалии"*.

При этом издание не уточнило за что именно был составлен протокол на Гаджимурадова, а также не привело деталей по его делу.

В карточке на сайте Дербентского городского суда уточняется, что протокол в отношении Гаджимурадова составлен по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России". Иных подробностей не приведено.

Комментариев от Мурада Гаджимурадова или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 23 мая стало известно, что суд в Буйнакске оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Магомеда Саидбегова за его пацифистские комментарии в соцсетях.

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