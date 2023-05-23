Житель Дагестана оштрафован за комментарии в соцсетях

23 мая 2023, 12:28

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Суд в Буйнакске оштрафовал на 30 тысяч рублей Магомеда Саидбегова за его пацифистские комментарии в соцсетях.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил России, после чего жители страны, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали привлекаться к ответственности по статье 20.3.3 КоАП РФ. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей. Но основная опасность новой статьи КоАП в том, что повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование, сообщили адвокаты.

Городской суд Буйнакска оштрафовал Магомеда Саидбегова на 30 тысяч рублей. Рапорт на него подал оперуполномоченный отдела по противодействию экстремизму. Поводом для штрафа стали пацифистские комментарии в соцсетях. Сам Саидбегов заявил в суде о раскаянии, попросив ограничиться штрафом, написали 22 мая "Кавказ.Реалии"*.

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