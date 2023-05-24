Общение в чате привело жителя Кубани к штрафу за дискредитацию

24 мая 2023, 11:14

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Суд назначил жителю Усть-Лабинского района штраф в 30 тысяч рублей, посчитав дискредитацией армии его высказывания в чате мессенджера.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил России, после чего жители страны, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали привлекаться к ответственности по новой статье 20.3.3 КоАП РФ. Максимальное наказание по ней для граждан - штраф в 50 тысяч рублей, но повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование.

Житель Усть-Лабинского района оштрафован на 30 тысяч рублей по обвинению в дискредитации Вооруженных сил, сообщает пресс-служба управления МВД по Краснодарскому краю.

По версии силовиков, 49-летний мужчина разместил в общем чате в мессенджере "информацию, дискредитирующую Вооруженные силы РФ, неоднократно употребляя в переписке фразу экстремистского характера". Полицейские составили на него протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, которая предусматривает для граждан штраф в 30 тысяч рублей.

"Решением Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края мужчина признан виновным", - говорится в публикации на сайте управления.

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