Власти назвали сроки модернизации КПП "Верхний Ларс"

23 мая 2023, 13:17

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Модернизация пункта пропуска "Верхний Ларс", расположенного на границе с Грузией, завершится в ноябре, заявили в Минтрансе.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Северной Осетии объявили о планах по модернизации пункта пропуска "Верхний Ларс" еще в 2020 году. Комитет дорожного хозяйства республики заявил, что на эти цели выделены 1,9 миллиарда рублей.

Модернизация пункта пропуска "Верхний Ларс" будет завершена в ноябре, заявил директор департамента государственной политики в области обустройства пунктов пропуска через госграницу Минтранса России Михаил Кокаев.

"По контракту у нас – декабрь текущего года, но мы хотим в ноябре завершить. Это срок, который мы для себя взяли", – привел сегодня ТАСС слова Кокаева.

Несмотря на работы по модернизации, на "Верхнем Ларсе" нет проблем с проездом машин. На КПП работают 24 полосы движения – по 12 в каждом направлении, добавил он.

"Кавказский узел" также писал, что из-за работ по модернизации КПП "Верхний Ларс" на Военно-Грузинской дороге ранее неоднократно вводились ограничения на движение машин.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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