Военно-Грузинская дорога закрыта для грузовиков

02 апреля 2023, 10:49

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В связи с проведением ремонта дорожного полотна введен запрет на движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге в направлении на выезд из России, сообщили сегодня спасатели.

Как сообщал "Кавказский узел", в ночь на 1 апреля из-за плохой погоды был введен запрет на выезд грузовиков по Военно-Грузинской дороге. В тот же день ограничения были сняты.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

На Военно-Грузинской дороге введены ограничения на движение машин, сообщило сегодня управление МЧС по Северной Осетии.

"В связи с ремонтом дорожного полотна на территории Грузии, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке город Владикавказ – населенный пункт Ларс – в направлении на выезд из Российской Федерации с 08.00 [мск] до 21.00 [мск] 2 апреля 2023 года", – сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" на 09.30 мск, на контрольно-пропускном пункте, расположенном на въезде в Россию, ведутся земляные работы. Около КПП стоит экскаватор, асфальтовое покрытие с дороги снято. Изображения с камеры, которая показывает ситуацию на дороге к КПП, нет.

На пропускном пункте в направлении на выезд из России стоят несколько грузовиков и два автобуса. Изображение с камеры, показывающей ситуацию на дороге к этому КПП, отсутствует. Данные с веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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