Сняты ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге

01 апреля 2023, 16:05

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Отменен запрет на выезд большегрузов из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 1 апреля был введен запрет на выезд большегрузных машин из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге. Республиканское управление МЧС объяснило запрет ухудшением погоды в Грузии и рекомендациями пограничной полиции этой страны.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Движение всех видов машин на участке Владикавказ - Ларс в направлении на выезд из России разрешено с 13.10 мск, сообщило управление МЧС по Северной Осетии.

Ограничения сняты в связи с возможностью безопасного проезда по Военно-Грузинской дороге и с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии, отмечается в сообщении на сайте ведомства.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс"".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.