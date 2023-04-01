Введен запрет на проезд большегрузов по Военно-Грузинской дороге

01 апреля 2023, 03:23

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Проезд через пропускной пункт "Верхний Ларс" закрыт для большегрузного транспорта в связи с плохой погодой в Грузии, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", запрет на проезд по Военно-Грузинской дороге был введен 29 марта для всех машин в связи с ухудшение погоды в Грузии. Утром 30 марта проезд через пропускной пункт "Верхний Ларс" был открыт для легковых машин и автобусов, для грузовиков дорога оставалась закрытой. Днем 31 марта дорогу открыли для проезда всех машин.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Военно-Грузинскую дорогу вновь закрыли для проезда большегрузного транспорта, сообщение об этом опубликовано на сайте ГУ МЧС по Северной Осетии.

Запрет введен с ночи 31 марта в связи с плохими погодными условиями в Грузии по рекомендациям пограничной полиции Грузии, действовать он будет до особого распоряжения.