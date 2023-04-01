01 апреля 2023, 03:23

Введен запрет на проезд большегрузов по Военно-Грузинской дороге

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Проезд через пропускной пункт "Верхний Ларс" закрыт для большегрузного транспорта в связи с плохой погодой в Грузии, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", запрет на проезд по Военно-Грузинской дороге был введен 29 марта для всех машин в связи с ухудшение погоды в Грузии. Утром 30 марта проезд через пропускной пункт "Верхний Ларс" был открыт для легковых машин и автобусов, для грузовиков дорога оставалась закрытой. Днем 31 марта дорогу открыли для проезда всех машин.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Военно-Грузинскую дорогу вновь закрыли для проезда большегрузного транспорта, сообщение об этом опубликовано на сайте ГУ МЧС по Северной Осетии.

Запрет введен с ночи 31 марта в связи с плохими погодными условиями в Грузии по рекомендациям пограничной полиции Грузии, действовать он будет до особого распоряжения.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" на 03.00 мск, на контрольно-пропускном пункте, расположенном на въезде в Россию, машин нет. На пропускном пункте в направлении на выезд из России видно пару грузовиков и пару легковых автомобилей. Изображение с камер, показывающих ситуацию на дорогах к этому КПП с обеих сторон, отсутствует. Данные с веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в грузинском селе Степанцминда прогнозируется дождь со снегом при температуре воздуха -1 градус, скорость ветра составляет 6 метров в секунду. В ночь на 2 апреля будет идти снег, температура воздуха понизится до -5 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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Примечание:

"Родители больных детей потребовали ввезти в Грузию препарат для лечения ахондроплазии", "Коллектив Республиканской больницы в Тбилиси выступил против реорганизации и переезда", "Четверо бойцов "Грузинского легиона" заочно арестованы в Москве".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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