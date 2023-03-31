Военно-Грузинская дорога открыта для всех машин

31 марта 2023, 13:09

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Военно-Грузинская дорога открыта сегодня без ограничений, однако очереди на проезд в Северной Осетии ожидают 1268 грузовых автомобилей.

Как писал "Кавказский узел", запрет на проезд по Военно-Грузинской дороге был введен 29 марта для всех машин в связи с ухудшение погоды в Грузии. Утром 30 марта проезд через пропускной пункт "Верхний Ларс" был открыт для легковых машин и автобусов, для грузовиков дорога оставалась закрытой.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Движение для всех видов автотранспортных средств на участке Владикавказ - Ларс открыто сегодня с 11.00 мск, говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале управления МЧС по Северной Осетии.

Перед пунктом пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии скопилось 1268 грузовых автомобилей. Всего за сутки удалось пропустить 144 грузовика, пишет со ссылкой на Федеральную таможенную службу России "Интерфакс".