30 марта 2023, 10:17
Движение по Военно-Грузинской дороге разрешено с ограничениями
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.
Проезд через пропускной пункт "Верхний Ларс" открыт для легковых машин и автобусов, для грузовиков дорога остается закрытой.
Как писал "Кавказский узел", запрет на проезд по Военно-Грузинской дороге был введен 29 марта для всех машин в связи с ухудшение погоды в Грузии.
Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".
В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии с 09.40 мск разрешено движение легковых машин и автобусов на участке Владикавказ - Ларс. Для большегрузов дорога остается закрытой, говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале управления МЧС по Северной Осетии.
Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" на 10.13 мск, на контрольно-пропускном пункте, расположенном на въезде в Россию, видна только строительная техника. Изображение с камеры, которая показывает ситуацию на дороге к этому КПП, отсутствует. На пропускном пункте в направлении на выезд из России стоят несколько легковых машин. Изображения с камеры, которая показывает обстановку на дороге к этому КПП, также нет.
По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда идет дождь со снегом при температуре воздуха +5 градусов, скорость ветра составляет 5 метров в секунду. В ночь на 31 марта также ожидается дождь со снегом, температура воздуха понизится до +0 градусов, ветер усилится до 6 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.
Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
Автор: "Кавказский узел"