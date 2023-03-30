Движение по Военно-Грузинской дороге разрешено с ограничениями

30 марта 2023, 10:17

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Проезд через пропускной пункт "Верхний Ларс" открыт для легковых машин и автобусов, для грузовиков дорога остается закрытой.

Как писал "Кавказский узел", запрет на проезд по Военно-Грузинской дороге был введен 29 марта для всех машин в связи с ухудшение погоды в Грузии.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии с 09.40 мск разрешено движение легковых машин и автобусов на участке Владикавказ - Ларс. Для большегрузов дорога остается закрытой, говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале управления МЧС по Северной Осетии.