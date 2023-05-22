Василий Афанасьев. Фото: https://arbuztoday.ru/astraxanec-pogib-pri-shturme-baxmuta/

22 мая 2023, 20:00

Житель Астраханской области погиб в военной операции

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Василий Афанасьев из Икрянинского района погиб в военной операции на Украине, сообщила глава муниципалитета. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 134 жителей Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", в военной операции на Украине погиб житель Камызяка Рубин Мурзахмедов, сообщили в военкомате. Таким образом, с начала военной операции была официально подтверждена гибель в ней не менее 133 жителей Астраханской области.

В Ильинке состоялось прощание с местным жителем Василием Афанасьевым, погибшим в военной операции на Украине, сообщила в своем телеграм-канале глава Икрянинского района Наталья Бутузова.

Она уточнила, что Афанасьев погиб при штурме Бахмута (Артемовска). "Василия Афанасьева я знала еще ребенком, так получилось, что он рос на моих глазах. Его помнят учителя Ильинской школы, его любят в поселковом Доме культуры - Василий играл в театре. У героя остались родители и три сестры", - говорится в публикации чиновницы.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель в ней не менее 134 жителей Астраханской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Похоронен погибший на Украине житель Дагестана", "Военный из Волгоградской области погиб на Украине", "Житель Буйнакского района убит в ходе СВО".

Автор: "Кавказский узел"

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