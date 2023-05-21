Житель Камызяка погиб на Украине

21 мая 2023, 13:20

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При проведении специальной военной операции на Украине погиб Рубин Мурзахмедов из Камызяка, сообщили в военкомате. С начала спецоперации властями подтверждена гибель в ней как минимум 133 жителей Астраханской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 мая стало известно, что во время спецоперации на Украине погиб Александр Семенов. Он стал, по меньшей мере, 132-м военнослужащим из Астраханской области, чью гибель подтвердили власти.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб Рубин Мурзахмедов из Камызяка. Информацию об этом подтвердили в местном военкомате, сообщает издание "Арбуз Тудей".

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 133 жителей Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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