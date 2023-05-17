17 мая 2023, 19:39

Житель Астраханской области погиб в военной операции на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Александр Семенов погиб на Украине, сообщила администрация Черноярского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 132 жителей Астраханской области.

"Кавказский узел" писал, что Алексей Шимко стал 131-м жителем Астраханской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Уроженец села Солодники Александр Семенов погиб в ходе военной операции на Украине. Его похороны состоялись 15 мая, сообщила в тот же день администрация Черноярского района в своем Telegram-канале. Другие подробности о погибшем в сообщении не приведены.

Таким образом, официально подтверждена гибель на Украине не менее 132 жителей Астраханской области. Всего власти и силовики на 19.30 мск 17 мая сообщили о гибели на Украине не менее 1940 жителей юга России, в том числе 1073 жителей СКФО и 867 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Четыре жителя Ставрополья убиты на Украине",  "Военный из Волгоградской области погиб на Украине", "Житель Буйнакского района убит в ходе СВО".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

17 мая 2023, 20:37

17 мая 2023, 18:57

  • Сельчан разочаровало решение суда по землям в Совхозном

    Арбитражный апелляционный суд в Ессентуках признал законной аренду предпринимателем земли в селении Совхозное Зольского района Кабардино-Балкарии. Сельчане, которые просили предоставить им переданные в собственность села земли, намерены обжаловать это решение.

17 мая 2023, 18:13

17 мая 2023, 17:43

  • Ализамину Салаеву потребовалась помощь врачей в суде

    Бригада скорой помощи оказала в зале суда помощь продолжающему 100-й день голодовку активисту партии Народного фронта Азербайджана Ализамину Салаеву. Два свидетеля обвинения не подтвердили вину Салаева, в деле нет достоверных доказательств его вины, заявил адвокат.

17 мая 2023, 16:57

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи