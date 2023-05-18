Владимир Белик оштрафован в Волжском за поддержку Украины

18 мая 2023, 18:41

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Суд оштрафовал на 30 тысяч рублей Владимира Белика, который во время командировки в Волжском выкрикнул с балкона слова в поддержку Украины.

Как писал "Кавказский узел", административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ) была введена 4 марта 2022 года. После этого жители страны, в том числе Волгоградской области, стали подвергаться преследованию по этой статье. Так, 25 апреля суд в Волгограде назначил штраф в 30 тысяч рублей младшей медсестре клиники Волгоградского медуниверситета Евгении Деркач, посчитав дискредитацией армии ее статус во "ВКонтакте" с пожеланием мира Украине.

Максимальное наказание по статье 20.3.3 КоАП РФ для граждан - штраф в 50 тысяч рублей, но ее повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование.

Волжский горсуд оштрафовал на 30 тысяч рублей Владимира Белика, который с балкона квартиры выкрикнул на английском языке фразу про Украину. Суд признал его виновным в дискредитации армии, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Карточка дела Владимира Белика обновлена на сайте суда 17 мая, к ней прикреплен текст постановления суда, датированного 15 мая. Владимир Белик был обвинен по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, предусматривающей для граждан штраф в 30 тысяч рублей.

Полиция Волжского заинтересовалась поступком Белика после того, как видеозапись инцидента была опубликована в одном из местных телеграм-каналов. Согласно пояснению Белика, он находится в Волжском в командировке и в тот день "с утра употреблял спиртные напитки, находясь при этом в квартире по указанному выше адресу один".

"В какой-то момент стал слушать гимн Украины. Когда вышел на балкон, находившийся возле дома мужчина сделал ему замечание. На что Белик В.В. грубо ему ответил и крикнул на английском языке [фразу про Украину], затем стал кричать ему на русском языке [фразу в поддержку Украины], чем выразил свою позицию против сегодняшней ситуации на Украине и против войны", - говорится в тексте судебного акта.

Кроме того, в ответ на вопрос лейтенанта полиции о позиции Белика относительно военной операции на Украине "Белик В.В. ответил, что он против проведения СВО", говорится в постановлении суда.

В судебном заседании "Белик В.В. вину в совершении инкриминируемого административного правонарушения не отрицал, в содеянном раскаивается", отмечается в документе.

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