Медсестра из Волгограда оштрафована за публикацию в соцсети

28 апреля 2023, 06:52

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Суд в Волгограде оштрафовал на 30 тысяч рублей медсестру Евгению Деркач, посчитав дискредитацией армии ее пацифистское высказывание в соцсети "ВКонтакте".

Как писал "Кавказский узел", административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ) была введена 4 марта 2022 года. Максимальное наказание по этой статье для граждан - штраф в 50 тысяч рублей, но ее повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование.

Кировский райсуд Волгограда назначил штраф в 30 тысяч рублей младшей медсестре клиники Волгоградского медуниверситета Евгении Деркач. Женщина признана виновной по статье о дискредитации армии за публикацию на странице во "ВКонтакте" статуса с пожеланием мира Украине, сообщило 27 апреля "Кавказ.Реалии"*.

Евгения Деркач признана виновной по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, указано в карточке дела на сайте суда. Заседание состоялось 25 апреля 2023 года. Карточка обновлена 27 апреля, к ней прикреплен текст решения суда.

"Вину в совершении административного правонарушения признала, в содеянном раскаялась, просила назначить ей минимально возможное наказание, поскольку у нее на иждивении находится малолетний ребенок", - приводится в тексте постановления позиция подсудимой.

Также в тексте судебного акта указан адрес Евгении Деркач во "ВКонтакте". Согласно данным соцсети на 06.49 мск, по этому адресу размещена страница жительницы Волгограда Евгении Деркач. Публикации на этой странице доступны только тем, кого Евгения Деркач добавила в друзья. В списке ее друзей числятся 333 пользователя.

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