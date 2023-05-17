Суд заменил Махачеву лишение свободы принудительными работами

17 мая 2023, 08:32

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Бывшему руководителю Главного бюро медико-социальной экспертизы по Дагестану Магомеду Махачеву, осужденному за получении взятки в значительном и крупном размере по нескольким эпизодам, в том числе связанном с вымогательством, неотбытую часть наказания суд заменил на принудительные работы.

Как сообщал "Кавказский узел", следствие выдвинуло версию об организации сотрудниками главного бюро медико-социальной экспертизы по Дагестану преступного сообщества, члены которого получали взятки за выдачу справок об инвалидности. По этому делу были арестованы бывший глава бюро Магомед Махачев, несколько его подчиненных, в том числе руководитель одного из дагестанских территориальных бюро медэкспертизы Ашик Махачев, а также брат бывшего главы республики Раджаб Абдулатипов. 7 июня 2021 года суд назначил бывшему руководителю Главного бюро медико-социальной экспертизы Дагестана Магомеду Махачеву 7 лет и 6 месяцев лишения свободы, признав его виновным в получении взяток за выдачу справок об инвалидности.

В 2017 году в результате необоснованного признания инвалидами 300 жителей Дагестана из Пенсионного фонда России было похищено около 24 миллионов рублей, заявила прокуратура республики. В феврале 2019 года стало известно, что в республике по результатам проверки работы закрыты три филиала Главного бюро медико-социальной экспертизы.

Адвокат Махачева обратился в Кировский районный суд Махачкалы с ходатайством о замене оставшейся неотбытой части наказания более мягким его видом, и суд просьбу удовлетворил. Прокуратура внесла на это решение апелляционное представление, однако 16 мая решение подтвердил Верховный суд республики, сообщил сегодня "Коммерсант".

Поскольку Магомед Махачев отбыл более половины назначенного ему наказания (в срок отбытия было засчитано время его нахождения под стражей с 2 августа 2018 года), а также с учетом его поведения, отношения к учебе и труду в течение всего периода нахождения в исправительной колонии районный суд пришел к выводу, что цели наказания в дальнейшем могут быть достигнуты с помощью принудительных работ также в условиях изоляции, со ссылкой на представителя пресс-службы Верховного суда республики пишет издание.

Напомним, что по решению суда, приговорившего Махачева к лишению свободы, он получал от подчиненных ему руководителей бюро МСЭ лично взятки в виде денег за совершение незаконного бездействия в их пользу, а также за попустительство по службе в их интересах, в том числе с вымогательством взятки на общую сумму 950 тыс. руб. Подсудимый был также на пять лет лишен права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях.

"Кавказский узел" также ранее сообщал, что правозащитники указали на нарушения прав инвалидов в Дагестане. При этом в марте 2019 года власти заявили, что в республике выявлены более шести тысяч фиктивных инвалидов.

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