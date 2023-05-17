17 мая 2023, 09:56

Стали известны подробности дела Федора Дзюбы о дискредитации военных

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Поводом для административного протокола и штрафа в отношении жителя Туапсе стали посты в социальной сети.

Как сообщал "Кавказский узел", в октябре 2022 года стало известно, что суд в Темрюке оштрафовал местного жителя Федора Дзюбу по административной статье о дискредитации российской армии. Штраф был назначен по статье 20.3.3 КоАП РФ., однако что именно стало поводом для штрафа и его размер, известно не было.

Из постановления Краснодарского краевого суда стали известны подробности административного дела Федора Дзюбы, ранее оштрафованного Темрюкским районным судом, Ему назначили штраф в 30 тысяч рублей из-за пацифистских комментариев в соцсети "ВКонтакте". Сам Дзюба не признал вину, заявив о незаконности привлечения к ответственности, но апелляция оставила штраф в силе, сообщило 16 мая издание "Кавказ.Реалии"*.

Основная опасность новой статьи КоАП в том, что повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование, указал ранее краснодарский юрист Михаил Беньяш.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Врач из Майкопа оштрафована за дискредитацию российской армии", "Житель Майкопа оштрафован за дискредитацию военных", "Жители Адыгеи и Кабардино-Балкарии обвинены в дискредитации российских военных".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

17 мая 2023, 09:01

17 мая 2023, 08:32

  • Суд заменил Махачеву лишение свободы принудительными работами

    Бывшему руководителю Главного бюро медико-социальной экспертизы по Дагестану Магомеду Махачеву, осужденному за получении взятки в значительном и крупном размере по нескольким эпизодам, в том числе связанном с вымогательством, неотбытую часть наказания суд заменил на принудительные работы.

17 мая 2023, 07:34

  • Сочинские садоводы поддержали Раису Скакову

    В суд в Сочи по иску прокуратуры, потребовавшую лишить семью ветерана Раисы Скаковой садового участка, пришли около 20 владельцев садовых участков. Некоторые из них столкнулись с аналогичными исками.

17 мая 2023, 06:35

17 мая 2023, 05:38

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи