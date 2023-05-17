Стали известны подробности дела Федора Дзюбы о дискредитации военных

17 мая 2023, 09:56

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Поводом для административного протокола и штрафа в отношении жителя Туапсе стали посты в социальной сети.

Как сообщал "Кавказский узел", в октябре 2022 года стало известно, что суд в Темрюке оштрафовал местного жителя Федора Дзюбу по административной статье о дискредитации российской армии. Штраф был назначен по статье 20.3.3 КоАП РФ., однако что именно стало поводом для штрафа и его размер, известно не было.

Из постановления Краснодарского краевого суда стали известны подробности административного дела Федора Дзюбы, ранее оштрафованного Темрюкским районным судом, Ему назначили штраф в 30 тысяч рублей из-за пацифистских комментариев в соцсети "ВКонтакте". Сам Дзюба не признал вину, заявив о незаконности привлечения к ответственности, но апелляция оставила штраф в силе, сообщило 16 мая издание "Кавказ.Реалии"*.

Основная опасность новой статьи КоАП в том, что повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование, указал ранее краснодарский юрист Михаил Беньяш.

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