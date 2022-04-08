Житель Майкопа оштрафован за дискредитацию военных

08 апреля 2022, 08:23

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Горсуд Майкопа оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя, признав его публикации в соцсетях дискредитирующими вооруженные силы России.

Как сообщал "Кавказский узел", силовики в Адыгее периодически отчитываются о привлечении к наказанию местных жителей за дискредитацию военных. Так, 26 марта суд назначил двум жителям Кошехабльского района по 30 тысяч рублей штрафа.

По версии следствия, 51-летний житель Майкопа разместил в социальных сетях информацию, дискредитирующую вооруженные силы России. Против него был составлен протокол по части 1 статьи 20.3.3. КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности".

Житель Майкопа был признан местным городским судом виновным и был оштрафован на 30 тысяч рублей, информировало 7 апреля на своем сайте управление МВД по Адыгее.

Комментариев от жителя Майкопа или его представителей относительно решения суда не поступало.

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