Врач из Майкопа оштрафована за дискредитацию российской армии

04 апреля 2023, 01:33

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Майкопчанка Мадина Тедеева заявила суду, что к ее аккаунту в соцсети, где были опубликованы пацифистские комментарии, имел доступ житель Украины, однако суд оштрафовал ее на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии.

Как писал "Кавказский узел", в конце февраля стало известно, что на жительницу Майкопа Мадину Тедееву составлен административный протокол о дискредитации российской армии.

Врач-терапевт из Майкопа Мадина Тедеева оштрафована на 30 тысяч рублей за дискредитацию российской армии, пишет 3 апреля "Кавказ.Реалии"*.

В решении, опубликованном на сайте суда, сказано, что поводом для составления административного протокола стали публикации пацифистского характера в Instagram*-аккаунте майкопчанки. В суде она заявила, что не оставляла эти комментарии. По ее словам, она предоставила доступ к странице в соцсети своему брату, проживающему на Украине, чтобы он раскрутил ее. Суд, однако, доводы Тедеевой не принял.

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