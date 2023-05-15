Астраханец оштрафован за дискредитацию военных

15 мая 2023, 20:21

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Суд в Астрахани оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Дмитрия Киселева, посчитав дискредитацией армии его комментарии в соцсети.

Как писал "Кавказский узел", 22 апреля стало известно, что в Кировский райсуд Астрахани передано дело Дмитрия Киселева, на которого силовики составили протокол о дискредитации военных.

4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил России, после чего жители страны, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали привлекаться к ответственности по статье 20.3.3 КоАП РФ. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Суд в Астрахани оштрафовал Дмитрия Киселева на 30 тысяч рублей, посчитав, что он разместил во "ВКонтакте" комментарии, дискредитирующие армию, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Решение по делу Киселева Кировский райсуд вынес 28 апреля, карточка дела обновлена 12 мая, к ней прикреплен текст судебного постановления.

Суд пришел к выводу, что 10 апреля Дмитрий Киселев "разместил комментарии следующего содержания: <данные изъяты> и т.д., в которых содержатся сведения способствующие лишению доверия и подрыву авторитета у неограниченного круга лиц к Вооруженным Силам Российской Федерации", говорится в тексте судебного акта.

"В судебном заседании Киселев Д.Г. вину во вменяемом административном правонарушении признал, в содеянном раскаялся", - отмечается в документе.

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