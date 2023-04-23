Астраханец обвинен в дискредитации военных

23 апреля 2023, 12:04

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Силовики составили протокол о дискредитации военных на жителя Астрахани Дмитрия Киселева. Дело передано в суд.

Как информировал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил России, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

На жителя Астрахани Дмитрия Киселева сотрудники правоохранительных органов составили протокол о дискредитации военных. Дело в отношении него передано в Кировский районный суд, передали 22 апреля "Кавказ. Реалии"*.

Издание при этом не уточнило, за что был составлен протокол на астраханца, а также не привело подробностей по его делу.

В карточке на сайте Кировского районного суда Астрахани уточняется, что Киселев обвинен по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России". Иной информации по его делу не приведено.

Комментариев от Дмитрия Киселева или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 19 марта стало известно, что протокол о дискредитации военных был составлен на жителя Трусовского района Астрахани Василия Орлова.

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