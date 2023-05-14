Дело обвиняемого в дискредитации военных кубанца возвращено в полицию

14 мая 2023, 02:46

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Из-за допущенных нарушений административный протокол, составленный в отношении жителя Славянска-на-Кубани Алексея Здоренко, возвращен судом в полицию для устранения недочетов.

Как писал "Кавказский узел", 8 мая стало известно, что житель Славянского района Краснодарского края Алексей Здоренко обвинен в дискредитации российской армии.

Славянский районный суд Краснодарского края вернул в полицию административный протокол, составленный на местного жителя Алексей Здоренко, обвиненного в дискредитации российской армии, информирует 13 мая "ОВД-Инфо"*.

На сайте суда говорится, что "вынесено определение о возвращении протокола об АП и др. материалов в орган, должностному лицу... в случае составления протокола и оформления других материалов дела неправомочными лицами".

Напомним также, 4 марта 2022 года была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ). Максимальное наказание по этой статье для граждан - штраф в 50 тысяч рублей, но ее повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование.

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